Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi

Ancak bu çağrının hemen ardından PKK'nın sözde yöneticilerinden Duran Kalkan , terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açıklamalarda bulundu. PKK'nın feshinin ardından kendisine "Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi üyesi" diyen Kalkan, hem MHP lideri Bahçeli'yi hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ı hedef alarak sürece gölge düşürmeye çalıştı.

PKK elebaşlarından Duran Kalkan

BAHÇELİ'NİN SURİYE ÇIKIŞINI HEDEF ALDI

Kalkan, açıklamalarında "Bahçeli unuttu mu, ne yapılabilir İmralı'da?" ifadeleriyle Bahçeli'nin çağrısını küçümsemeye çalıştı. "Biz ateşkes ilan ettik ama bu kararları uygulayacak tek kişi Önder Apo'dur" sözleriyle de örgütün tasfiye sürecini yeniden pazarlık konusu haline getirdi.

Elebaşı Kalkan Bahçeli'yi şu sözlerle hedef aldı:

"Devlet Bahçeli 'Gelsin mecliste konuşsun, DEM Parti grubunda konuşsun, Ankara'da siyaset yapsın sözlerini' unutmuş, şimdi 'İmralı'dan süreci yönetsin. Rehine koşullarında bilmem Rojava'ya çağrı yapsın' diyor. Rehine koşullarında ne yapabilir bir kişi? İmralı işkence tecrit sisteminde ne yapılabilir? Unuttu mu Devlet Bahçeli bunu? Bir yıl geçti. Sözlerinin gereği yerine getirildi mi? Hiç oralı olmuyor. Unutmuşa benziyor. Sözleri çok geriye düşmüş durumda. Sadece bir 'kurucu Önder' diyerek bizi kandıracağını sanıyor. Önder Apo 'Ne aldatırım ne aldanırım' dedi. Yani biz ahmak da değiliz, çocuk da değiliz. Herkes doğru oturup doğru konuşmalı. Böyle olmaz. Bu biçimde bu iş yürümez. Söyleyeceksin, söz vereceksin, alemi etkileyeceksin ondan sonra yavaş yavaş ondan vazgeçeceksin, sürece yayacaksın. Millet bunun oyun olduğunu görmez mi? Buna hile demez mi? Açıklıkla der. Bunu görmek lazım"