Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi

Türkiye’nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda tarihi adımlar attığı süreçte, Kandil'den yine provokatif sesler yükseldi. TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan'ı işaret ederek "Suriye kolu SDG’ye silah bırakma çağrısı yapmalı" çıkışı terör örgütü cephesinde büyük rahatsızlık yarattı. PKK'lı Duran Kalkan, Başkan Erdoğan’ın bölgesel diplomasi hamlelerini hedef alıp Bahçeli'ye saldırırken, süreci sabote eden açıklamalar yaptı. Elebaşı Kıbrıs üzerinden de tehdit savurdu. Kalkan tehditlerin dışında "Sürecin tıkanmaması, işlemesi için adımlar atmaya çalışıyoruz. Yapabileceklerimizin azamisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni şeyler yapmak için de arayışımız, çabamız var." dedi.

Türkiye, terörsüz bir gelecek için attığı tarihi adımlarla yeni bir döneme girerken, terör örgütü PKK'nın kalıntıları süreci sabote etmeye devam ediyor.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda yoğun mesai yürütürken örgütün Suriye'deki uzantıları ve Kandil'de yuvalanan bazı isimler provokatif açıklamalarla gündeme geliyor.

DURAN KALKAN YİNE SABOTAJA GİRİŞTİ
Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısını hatırlatarak Suriye kolu SDG'ye "silah bırakma" çağrısı yapması gerektiğini söylemişti. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, tereddütsüz Türkiye'dir" sözleriyle sürecin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ancak bu çağrının hemen ardından PKK'nın sözde yöneticilerinden Duran Kalkan, terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açıklamalarda bulundu. PKK'nın feshinin ardından kendisine "Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi üyesi" diyen Kalkan, hem MHP lideri Bahçeli'yi hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak sürece gölge düşürmeye çalıştı.

PKK elebaşlarından Duran KalkanPKK elebaşlarından Duran Kalkan

BAHÇELİ'NİN SURİYE ÇIKIŞINI HEDEF ALDI
Kalkan, açıklamalarında "Bahçeli unuttu mu, ne yapılabilir İmralı'da?" ifadeleriyle Bahçeli'nin çağrısını küçümsemeye çalıştı. "Biz ateşkes ilan ettik ama bu kararları uygulayacak tek kişi Önder Apo'dur" sözleriyle de örgütün tasfiye sürecini yeniden pazarlık konusu haline getirdi.

Elebaşı Kalkan Bahçeli'yi şu sözlerle hedef aldı:

"Devlet Bahçeli 'Gelsin mecliste konuşsun, DEM Parti grubunda konuşsun, Ankara'da siyaset yapsın sözlerini' unutmuş, şimdi 'İmralı'dan süreci yönetsin. Rehine koşullarında bilmem Rojava'ya çağrı yapsın' diyor. Rehine koşullarında ne yapabilir bir kişi? İmralı işkence tecrit sisteminde ne yapılabilir? Unuttu mu Devlet Bahçeli bunu? Bir yıl geçti. Sözlerinin gereği yerine getirildi mi? Hiç oralı olmuyor. Unutmuşa benziyor. Sözleri çok geriye düşmüş durumda. Sadece bir 'kurucu Önder' diyerek bizi kandıracağını sanıyor. Önder Apo 'Ne aldatırım ne aldanırım' dedi. Yani biz ahmak da değiliz, çocuk da değiliz. Herkes doğru oturup doğru konuşmalı. Böyle olmaz. Bu biçimde bu iş yürümez. Söyleyeceksin, söz vereceksin, alemi etkileyeceksin ondan sonra yavaş yavaş ondan vazgeçeceksin, sürece yayacaksın. Millet bunun oyun olduğunu görmez mi? Buna hile demez mi? Açıklıkla der. Bunu görmek lazım"

PKK elebaşı Abdullah ÖcalanPKK elebaşı Abdullah Öcalan

Yine Öcalan'ı öne sürerek süreci tıkamaya çalışan Kalkan, "Biz baştan ateşkes ilan ettik. 'Biz bu kararları uygularız ama Önder Apo yönetmeli. Kongre yaparız, kararları alırız ama biz uygulayamayız dedik' dedik. Bunu uygulayabilecek tek kişi Önder Apo'dur. Önder Apo özgür olursa yapar bunu. Yürütür yani. Yoksa yapamaz. Ama şimdi hiçbir değişiklik yapmadılar. Mevcut rehine düzeninde Önder Apo'dan her şeyi yapmasını istiyorlar, bekliyorlar. Bu böyle olmaz. " dedi.

"Bizim yaptıklarımıza karşılık olumlu denecek herhangi bir şey yok. Komisyonu oyalıyorlar, oyalıyorlar, konuşuyor öyle. Ne olacağı hiç belli olmayan bir şey var." iddiasında bulunan Kalkan "Sürecin tıkanmaması, işlemesi için adımlar atmaya çalışıyoruz. Yapabileceklerimizin azamisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni şeyler yapmak için de arayışımız, çabamız var. Belki bu tür gelişmeler de olabilir. Ama olduğu zaman herkes görür; olursa eğer. Şimdiden bir şey demeyelim." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEMASLARINI HEDEF ALDI KIBRIS TEHDİDİNDE BULUNDU
Kalkan açıklamalarında bir diğer noktasında ise Başkan Erdoğan'ın Mısır'daki Şarm El Şeyh zirvesine katılmasını hedef aldı.

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü diplomatik çabaları hedef alan Kalkan, "Şimdi de Tayyip Erdoğan gidiyor yine onlara teslim oluyor. Onlarla anlaşma yapmaya çalışıyor. Kürt'e karşı güç almaya çalışıyor. Cahil olmamamız lazım. " şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"DANANIN KUYRUĞU KOPACAK"
Duran Kalkan ayrıca, Kıbrıs üzerinden tehditkar bir dil kullanarak, "Destek alırım dediklerinin yarın başlarına ne getireceğini göreceğiz. Daha öncede söyledik yine söylüyoruz; dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. O zaman göreceğiz kimlerin başına neler gelecek" dedi.

