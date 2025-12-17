CHP fondaşlarının "terminalde evsiz emekli" yalanı çöktü!

Son günlerde bazı basın yayın organlarında emekliler üzerinden yürütülen kirli algı operasyonu, gerçekler ortaya çıkınca çöktü. "Otelde yaşayan emekliler" ve "otogarda kalan kimsesizler" b aşlıklarıyla servis edilen haberlerin kurgudan ibaret olduğu, olayın aslı yerinde incelenince ortaya çıktı.

Yalanlarla dolu gazetenin manşeti (Ekran görüntüsü)

GERÇEK DIŞI MANŞETLER, ÇARPITILMIŞ HAYATLAR

Ankara Ulus'ta "barınacak yeri olmadığı için otelde yaşamak zorunda kalan emekliler" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde; söz konusu kişilerin önemli bir bölümünün kendi tercihiyle bu otellerde kaldığı, bazılarının bağımlılık sorunları nedeniyle konukevleri yerine otelleri tercih ettiği tespit edildi. Kamuya ait ücretsiz konukevleri ve misafirhaneler açık olmasına rağmen, bu imkânları kullanmak istemeyen kişilerin durumu, kasıtlı olarak "devlet sahipsiz bıraktı" algısına dönüştürüldü.

EN BÜYÜK YALAN: "OTOGARDA KİMSESİZLER"

Algının en çarpıcı ayağı ise "otogarda yaşayan kimsesizler" iddiası oldu. Oysa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış ayları başlamadan önce 81 il valiliğine açık talimat gönderdi. Genelge kapsamında; evsiz ve kimsesizlerin tespiti, kamu misafirhaneleri ve otellerde ücretsiz barınma,temizlik, sağlık, gıda, giyim desteği, psikolojik destek hizmetleri eksiksiz şekilde devreye alındı.