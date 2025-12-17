CHP fondaşlarının "terminalde evsiz emekli" yalanı çöktü!

PODCAST CANLI YAYIN

Son günlerde CHP fondaşı bazı basın yayın organlarında emekliler üzerinden, “Otelde yaşayan emekliler” ve “otogarda kalan kimsesizler” başlıklarıyla yürütülen kirli algı operasyonu, gerçekler ortaya çıkınca çöktü.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında emekliler üzerinden yürütülen kirli algı operasyonu, gerçekler ortaya çıkınca çöktü.

"Otelde yaşayan emekliler" ve "otogarda kalan kimsesizler" başlıklarıyla servis edilen haberlerin kurgudan ibaret olduğu, olayın aslı yerinde incelenince ortaya çıktı.

GERÇEK DIŞI MANŞETLER, ÇARPITILMIŞ HAYATLAR

Ankara Ulus'ta "barınacak yeri olmadığı için otelde yaşamak zorunda kalan emekliler" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde; söz konusu kişilerin önemli bir bölümünün kendi tercihiyle bu otellerde kaldığı, bazılarının bağımlılık sorunları nedeniyle konukevleri yerine otelleri tercih ettiği tespit edildi. Kamuya ait ücretsiz konukevleri ve misafirhaneler açık olmasına rağmen, bu imkânları kullanmak istemeyen kişilerin durumu, kasıtlı olarak "devlet sahipsiz bıraktı" algısına dönüştürüldü.

EN BÜYÜK YALAN: "OTOGARDA KİMSESİZLER"

Algının en çarpıcı ayağı ise "otogarda yaşayan kimsesizler" iddiası oldu. Oysa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış ayları başlamadan önce 81 il valiliğine açık talimat gönderdi. Genelge kapsamında; evsiz ve kimsesizlerin tespiti, kamu misafirhaneleri ve otellerde ücretsiz barınma,temizlik, sağlık, gıda, giyim desteği, psikolojik destek hizmetleri eksiksiz şekilde devreye alındı.

RAKAMLAR ALGIYI PARÇALADI

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu terminalde yerinde inceleme yapıldığı ve terminal yönetimiyle görüşüldüğü ifade edildi.

70 AİLE DEĞİL 3 VATANDAŞ VAR

Yapılan incelemelerde haberlerin aksine 70 ailenin olmadığı terminalde yalnızca 3 vatandaşın bulunduğu tespit edildi.

Vatandaşlara ücretsiz konukevine yerleştirildiği, ancak ertesi gün kendi tercihleriyle tekrar otogara döndüğü, konukevleri yerine otogarda kalmayı bilinçli olarak seçtiği öğrenildi.

BİREYSEL TERCİH, TOPLUMSAL KRİZ GİBİ SUNULDU

Terminalde kalan 3 vatandaşın; konukevinde kalmak istemedikleri, bağımsız yaşayabilecekleri bağımsız konut talep ettikleri bu yönde resmî dilekçe verdikleri tespit edildi. Görme engelli bir vatandaşın ise bakım merkezinde kalması için ikna edildiği öğrenildi.

