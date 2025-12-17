CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı







Özgür Özel, çift başlılık eleştirilerini baskılamak için bir MYK'ya başkanlık edecek bir de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurulların toplantılarına...



Ayrıca sözde aday ofisi için bir de "Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu. Genel Koordinatör olarak CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan belirlendi. Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun danışmanı İYİ Partili Ece Üner de kurul da yer aldı.