CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı

Arınamayan CHP'de kurultay sonrası ipleri iyice Silivri ele aldı. Özgür Özel'in "emanetçi" rolü pekişirken partide şimdi de "paralel genel merkez" krizi patlak verdi. Gölge kabinenin MYK'dan ayrılıp "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" altında Ekrem İmamoğlu'na bağlanmasıyla parti içi muhalefet ayaklandı. Çift başlılık eleştirileri peş peşe geldi. "Özel mi genel başkan İmamoğlu mu genel başkan?" sorusu soruldu. TAKVİM CHP'ye "gölge" gibi çöken krizin detaylarına ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Kurultay sonrası ipleri tamamıyla Silivri tahakkümüne bıraktı.

Koltuğundaki şaibe gölgesi kalkmayan Özgür Özel, emanetçi genel başkan konumuna düştü.

Yolsuzluktan tutuklu bulunan "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu 'eş başkan' edasıyla partiye yön vermeye devam ediyor.



CHP'Yİ "SİSTEM" ESİR ALDI

Bu kapsamda İmamoğlu'nun belirlediği kadrolar CHP'yi dizayn ediyor. PM ve YDK'da İBB iddianameside yer alan Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut gibi isimler yer aldı.

Açıklanan yeni MYK, CHP'nin arınamadığını gösterdi. Partinin kasası Ekrem İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'a emanet edildi.

Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilere ise İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan görevlendirildi. Dahası "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenler Genel Başkan Yardımcılığı ile ödüllendirildi.




"PARALEL GENEL MERKEZ" KRİZİ

Öte yandan 'Gölge Kabine'nin MYK'dan ayrılıp "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" altında Ekrem İmamoğlu'na bağlanması CHP'de "paralel genel merkez" tartışmalarını alevlendirdi.

CHP'nin Çankaya Çevre Sokak'ta bulunan Parti Okulu binasına taşınan İmamoğlu'nun sözde aday ofisi, partililer arasında rahatsızlığa yol açtı. Parti içi muhalefetten çift başlılık eleştirileri peş peşe geldi.

MYK'nın yanı sıra aday ofisindeki gölge kabinenin de bir sözcüsü olacak. Silivri'nin dizayn ettiği bu yapı CHP içinde "özerk" bir oluşum olarak değerlendiriliyor.




Özgür Özel, çift başlılık eleştirilerini baskılamak için bir MYK'ya başkanlık edecek bir de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurulların toplantılarına...

Ayrıca sözde aday ofisi için bir de "Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu. Genel Koordinatör olarak CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan belirlendi. Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun danışmanı İYİ Partili Ece Üner de kurul da yer aldı.




İŞTE SİLİVRİ TESİRLİ GÖLGE KABİNE

CHP'nin gölge kabinesi ise şu isimlerden oluşuyor:

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale

Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota

İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen

Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün


