PODCAST CANLI YAYIN

Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü

İstanbul Bakırköy’de sabah saatlerinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. İsminin Ünsal Bahçeci olduğu öğrenilen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sol koltuk altından iki mermiyle infaz edildiği belirlenen Bahçeci cinayetinde polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü

Bakırköy Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Bakırköy'de sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nden gelen şüpheli ölüm ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ön camı kırık, dörtlüleri yanan ve çalışır vaziyette duran bir otomobil buldu.

Bakırköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi (Fotoğraf: DHA)Bakırköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi (Fotoğraf: DHA)

Çevrede yapılan incelemede aracın yaklaşık 10 metre ilerisinde 3 boş kovan tespit edildi. Sağlık ekipleri ise araç içerisinde hareketsiz halde bulunan Ünsal Bahçeci'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Bahçeci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bakırköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi (Fotoğraf: DHA)Bakırköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi (Fotoğraf: DHA)

KOLTUK ALTINDAN 2 MERMİ GİRİŞİ!
Sabah'ta yer alan bilgilere göre polis, Bahçeci'nin sol koltuk altından iki mermiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma yürütüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Borsa İstanbul
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
İBB'de dijital deneyim skandalı Sayıştay raporunda! 188 milyon TL'lik usülsüz harcama!
Gündüz sıcak gece buzhane: Kırağı ve don alarmı verildi! İstanbul'a yeni yağış sistemi geliyor
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor