Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü

Bakırköy'de sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nden gelen şüpheli ölüm ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ön camı kırık, dörtlüleri yanan ve çalışır vaziyette duran bir otomobil buldu.

Çevrede yapılan incelemede aracın yaklaşık 10 metre ilerisinde 3 boş kovan tespit edildi. Sağlık ekipleri ise araç içerisinde hareketsiz halde bulunan Ünsal Bahçeci 'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Bahçeci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bakırköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi (Fotoğraf: DHA)

KOLTUK ALTINDAN 2 MERMİ GİRİŞİ!

Sabah'ta yer alan bilgilere göre polis, Bahçeci'nin sol koltuk altından iki mermiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma yürütüyor.