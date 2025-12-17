PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Adli emanet hırsızları hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Adli emanet hırsızları hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Adli emanet hırsızları hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul'da adli emanete alınan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çalan kâtip Erdal Timurtaş eşi ve ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtı.

Kâtibin, yaklaşık 154 milyon değerindeki altın ve gümüşleri çöp poşetlerine koyarak adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Aralık'ta adliyedeki kasaları soyduğu belirtilen firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle yakalama talep etti.

Firari Timurtaş ailesi için kırmızı bülten çıkarıldı.

Adli emanetteki 154 milyonluk soygunda yeni gelişme! Başsavcılık kırmızı bülten çıkardı: Bir skandal da Adalar AdliyesindeAdli emanetteki 154 milyonluk soygunda yeni gelişme! Başsavcılık kırmızı bülten çıkardı: Bir skandal da Adalar Adliyesinde


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Borsa İstanbul
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
İBB'de dijital deneyim skandalı Sayıştay raporunda! 188 milyon TL'lik usülsüz harcama!
Gündüz sıcak gece buzhane: Kırağı ve don alarmı verildi! İstanbul'a yeni yağış sistemi geliyor
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor