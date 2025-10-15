CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi

Sabah saat 10.00 sıralarında Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi'nde olaylar çıktı. Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in konuşması sırasında bazı partililer tepki gösterirken, tepkilerin ardından Göçer'in destekçileri ile diğer partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

CHP'nin Malatya İl Kongresi'nde kavga çıktı

ÇEVİK KUVVET DEVREYE GİRDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda milletvekilinin de bulunduğu salonda yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek tarafları ayırdı.