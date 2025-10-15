CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi

PODCAST CANLI YAYIN

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Malatya'da düzenlenen 39. Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek tarafları ayırdı.

MALATYA'DA ORTALI KARIŞTI
Malatya'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı.

Sabah saat 10.00 sıralarında Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi'nde olaylar çıktı. Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in konuşması sırasında bazı partililer tepki gösterirken, tepkilerin ardından Göçer'in destekçileri ile diğer partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

ÇEVİK KUVVET DEVREYE GİRDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda milletvekilinin de bulunduğu salonda yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kavga sonrası kongre salonunda güvenlik önlemleri artırılırken, program kaldığı yerden devam etti.

HER KURULTAYDA KAVGA VAR
CHP'de ilçe kongrelerinin neredeyse tamamında benzer görüntüler yaşanıyor. Son olarak İstanbul Esenyurt ve Samsun Atakum ve Kocaeli Başiskele ilçe kongrelerinde kavga çıkmıştı.

