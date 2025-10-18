CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği kongreler kavga, kaos ve beklenmedik olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da bir konuşma yaptı.

Çağatay Güç kürsüde bayıldı

Konuşma yapmak üzere kürsüye geçen Güç, konuşmasının bitiminin hemen ardından fenalaşarak yere yığıldı.

Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güç, bir süre sonra kendine geldi.

Çağatay Güç kürsüde bayıldı (Fotoğraf: DHA)

Daha sonra yeniden kürsüye gelen Güç, son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını ifade ederek yaşananlar için üzgün olduğunu dile getirdi.