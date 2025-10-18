CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği kongreler kavga, kaos ve beklenmedik olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor...
CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Kültürpark'taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.
Kongredeki seçimin "blok liste" yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da bir konuşma yaptı.
TEK ADAYLI KONGRE
Kongre divan başkanlığı, Çağatay Güç'ün tek aday olarak gösterildiğini açıkladı.
ÇAĞATAY GÜÇ KÜRSÜDE BAYILDI
Konuşma yapmak üzere kürsüye geçen Güç, konuşmasının bitiminin hemen ardından fenalaşarak yere yığıldı.
Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güç, bir süre sonra kendine geldi.
Daha sonra yeniden kürsüye gelen Güç, son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını ifade ederek yaşananlar için üzgün olduğunu dile getirdi.