CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!

CHP İzmir İl Kongresi’nde tek aday olarak kürsüye çıkan Çağatay Güç, konuşmasının hemen ardından fenalaşarak bayıldı. Partililer ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kendine gelen Güç, yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle bayıldığını açıkladı. Tek adayla gerçekleşen kongrede Güç 447 oy alarak il başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği kongreler kavga, kaos ve beklenmedik olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor...

CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Kültürpark'taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

Kongredeki seçimin "blok liste" yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da bir konuşma yaptı.

Çağatay Güç (Fotoğraf: DHA)Çağatay Güç (Fotoğraf: DHA)

TEK ADAYLI KONGRE
Kongre divan başkanlığı, Çağatay Güç'ün tek aday olarak gösterildiğini açıkladı.

Çağatay Güç kürsüde bayıldıÇağatay Güç kürsüde bayıldı

ÇAĞATAY GÜÇ KÜRSÜDE BAYILDI
Konuşma yapmak üzere kürsüye geçen Güç, konuşmasının bitiminin hemen ardından fenalaşarak yere yığıldı.

Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güç, bir süre sonra kendine geldi.

Çağatay Güç kürsüde bayıldı (Fotoğraf: DHA)Çağatay Güç kürsüde bayıldı (Fotoğraf: DHA)

Daha sonra yeniden kürsüye gelen Güç, son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını ifade ederek yaşananlar için üzgün olduğunu dile getirdi.

TEK ADAY SEÇİLDİ
Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

Seçime tek aday olarak giren Çağatay Güç, 650 il delegesinden 510'unun oy kullandığı kongrede geçerli 473 oyun 447'sini alarak yeni il başkanı seçildi.

CHP'liler yine birbirlerine düştü! Tunceli'de isyan bayrağı: İl başkanı ve yönetim kendilerini binaya kilitleyip eylem başlattı

