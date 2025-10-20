PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'den CHP'nin ahlaksız siyasetine sert tepki: "Hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz"

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'nin ahlaktan yoksun siyaset diline sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'nin ahlaktan yoksun siyaset diline sert tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in açıklamaları:

CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür.

CHP yöneticileri muhalefet yapma adına "husumet şebekesi" gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.

CHP yönetimi artık kendilerini "siyasi parti" yöneticisi olmaktan çıkarmış, "husumet üretim merkezi" haline getirmiştir.

Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz.

