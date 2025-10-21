PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Tunç açıkladı: CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'nin ahlaktan yoksun siyaset diline sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da sosyal medya hesabında Başarır'a, "Hoşşt" diyerek tepki gösterdi. Bakan Tunç, CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığını açıkladı.

