Bursa kurudu: Barajlar sıfırı gördü!

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları sıfırı gördü... Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

Bursa'da barajlar kurudu (Fotoğraf: İHA) YÜZDE 0 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.