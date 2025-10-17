PODCAST CANLI YAYIN

Merkez Bankası şikayet etti! Kart ihalesi soruşturmasında 7 isim tutuklandı

Merkez Bankası’nın şikayeti üzerine başlatılan “kart ihalesi” soruşturmasında, Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 10 Ekim’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Yurt dışındaki 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ihalelerinde usulsüzlükler yaptığı belirlenen 7 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 Aralık 2024 tarihinde yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve bağlı ihalelerde usulsüzlükler tespit edildi.

Yapılan suç duyurusuna istinaden; Şüpheliler Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan, Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven, Çağkan Göktaş, İbrahim Şener, Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında gözaltı kararı verildi.

İHALELERDE USULSÜZLÜK
TCMB'nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen 'Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi' ile 'Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi'nde usulsüzlük tespit edildi. Ayrıca 'Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.' ve 'Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ve mevzuata aykırılıklara dair de soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de operasyon yapıldı.

İSİM İSİM... 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven tutuklandı. Şüphelilerden Çağkan Göktaş, İbrahim Şener ve Hüseyin Halit Özdamar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında ise yakalama kararı talep edildi.

