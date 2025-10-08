PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya duyurdu! 41 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine' yönelik operasyonlarda 206 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma. 41 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda 971 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 271 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım:


"971 Vatandaşımızı Dolandıran Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 TUTUKLAMA"

Şüphelilerin banka hesaplarında 5 Milyar 34 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

41 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 971 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheliyi yakaladık.
🔻206'sı TUTUKLANDI.
🔻49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

🔻Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
🔻Sahte altın sattıkları,
🔻Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları,
🔻Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı. (takvim.com.tr)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı. (takvim.com.tr)

