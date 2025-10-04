PODCAST CANLI YAYIN

Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. MASAK raporları, Nihat Özçelik’in Investco, Verusa ve Pamel gibi dev şirketlerin perde arkasındaki gizli sahibi olduğunu ortaya koyarken, PAMEL hisselerinin 1,5 yılda 500 kat artışı manipülasyonun boyutunu ortaya koydu. Borsadaki vurgunu köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mahmut Övür belediyelerden savunma sanayiine, medyadan kara para ve usulsüz vatandaşlığa kadar uzanan geniş bir “temiz eller” sürecinin devam ettiğini belirterek "Borsa vurgununun kilit isimleri"ni deşifre etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!

Borsa İstanbul'daki manipülasyon soruşturması büyüyor.

Geçtiğimiz hafta 13 yöneticisi tutuklanan Investco Holding'in ardından Pamel Enerji'de 11 yönetici gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

NİHAT ÖZÇELİK O ŞİRKETİN DE SAHİBİ
MASAK raporunda, ilk operasyonda tutuklanan borsacı Nihat Özçelik'in borsada işlem gören 5-6 şirketin gizli sahibi olduğu, ayrıca Investco, Verusa Holding ve Verusa Türk'ün perde arkasındaki isim olduğuna dair bulgular yer aldı.

SPK raporuna göre ikinci dalga öncesinde Verusa Holding, Pamel hisselerinin bir kısmını 21 milyon TL'ye aldı. Dava dosyasında ise Verusa'nın gerçek sahibinin de Özçelik olduğu iddiası öne çıktı.

PAMEL HİSSESİNDE MANİPÜLASYON
Raporlarda ayrıca, Özçelik ile Investco Holding Başkanı Mustafa Ünal arasında geçen bir telefon görüşmesine yer verildi. Görüşmede şirketin gerçek sahibinin Özçelik olduğunun bizzat dile getirildiği belirtildi. Bu süreçte Pamel hisseleri 1,5 yılda 50 kuruştan 250 TL'ye çıkarak 500 kat artışla 7 milyar TL'ye ulaştı.

Nihat Özçelik (Fotoğraf: AA)Nihat Özçelik (Fotoğraf: AA)

"TÜRKİYE KENDİ TEMİZ ELLER OPERASYONUNU YÜRÜTÜYOR"
Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Sabah yazarı Mahmut Övür, "Yolsuzluklar ve borsa vurgununun kilit isimleri" başlıklı yazısında operasyonların kapsamına dikkat çekti. Övür'e göre, son bir yılda belediyelerden borsaya, savunma sanayiinden medya şirketlerine uzanan geniş çaplı soruşturmalar yürütülüyor ve bu operasyonlarda siyasi bir hedef gözetilmiyor.

Övür, özellikle borsada öne çıkan ismin Nihat Özçelik olduğunu vurguladı. Özçelik'in borsanın en bilinen manipülatörlerinden biri olduğunu ve birçok şirkette gizli ortaklık yürüttüğünü belirtti. Ayrıca Verusa Holding'in büyüme sürecinde, Kahve Diyarı zincirlerinin sahibi Abdurrahman Yılmaz'ın da etkili bir rol oynadığı iddialarına yer verdi.

Övür'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Son bir yılda, belediyelerden borsaya, medyadan savunma sanayiine sarsıcı operasyonlar yapıldı. Büyük çoğunluğunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu operasyonlar "siyasi" gösterilmek istense de sonuçlar bunun tam tersi yönünde. Operasyonların hedefinde sadece İBB ya da CHP'li belediyeler yok, işin içinde casuslukla suçlanan savunma sanayii şirketleri, kara para aklama ve suç örgütü kurmakla suçlanan maden ve medya şirketleri ya da manipülasyon yaptığı ileri sürülen devasa borsa holdingleri de var.
Ortada öyle iktidara ya da muhalefete yakınlık gibi bir ölçü de yok... Suça kim bulaşmışsa onun üzerine gidiliyor. Bir anlamda Türkiye kendi "temiz eller" operasyonunu yürütüyor. Birileri siyasi gerekçeyle belediyelerdeki "yolsuzluk" iddialarını öne çıkardığı için diğer operasyonlar biraz arkada kalıyor. Bunda CHP'nin "Siyaseten üzerimize geliniyor" tezinin de etkisi büyük.

Alın İstanbul Borsası'na yönelik 19 Eylül'deki ilk operasyonu... O operasyonda Investco Holding'in borsa sicili bir hayli kalabalık patronu Nihat Özçelik ve 13 şüpheli tutuklandı. Manipülasyon suçlamasıyla başlayan operasyonun ikinci dalgasında fotoğraf daha da netleşti. Bu kez holdingin yöneticilerinden Reha Çırak, Ömer Özbay ve İhsan Uzel gibi çok sayıda isim de tutuklandı.

Burada da kilit isim, holdingin önemli hissesine sahip Nihat Özçelik'ti. Özçelik, borsanın en bilinen manipülatörü. Borsada işlem gören birçok şirketin de sahibi... En önemlisi 2011 yılında kurulan Investco Holding'se ikincisi de elektrikten çelik sanayiine, kimyadan gıdaya çok sayıda sektörde faaliyet gösterdiği söylenen Verusa Holding. Bu holding 2010 sonrası biraz da siyasi ilişkileri nedeniyle inanılmaz bir hızla büyümüş... Gerçek mi fiktif mi bilemem ama o yükselişin bir devamı olarak da borsa serüveni başlamış... İşte tam bu noktada devreye sürpriz bir isim giriyor: Kahve Diyarı zincirlerinin sahibi Abdurrahman Yılmaz.

Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?

Yılmaz'ın Kahve Diyarı'nı ortak ederek Verusa Holding'in borsaya açılmasında etkili olduğu söyleniyor. "Beni Verusa'ya ortak yaparsanız sizi borsaya açtırırım" dediğini bütün ortaklar biliyor. Bu uğurda birçok iş insanından para topladığı ve mahkemelik olduğu da tutanaklara geçmiş durumda.
İşin bam teli tam da burası... Bugün şirketine tedbir konulan ve hakkında İzmir'de açılan birçok dava olan Yılmaz, Verusa Holding'in borsaya açılmasında nasıl etkili oldu?

Belki de işe; borsaya yönelik operasyonlarda manipülasyon ya da kara para boyutuna paralel, "Bu şirketlerin borsaya girmesine kimler izni verdi?" sorusuyla başlamak gerekir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Aynadaki Yabancı
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!