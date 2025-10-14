CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü yine tepki çeken bir çıkışa imza attı.

Gazze'de on binlerce masumun öldürüldüğü İsrail'in kamu kanalı "Kan" televizyonuna bağlanan Mengü, Türkiye'nin defalarca kez ticareti durdurduğunu açıklamasına rağmen "İsrail ile ticaret devam ediyor" iftirasını attı.

TİCARET DEVAM EDİYOR YALANI

Mengü, "İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret aslında kağıt üzerinde hükümet yasakladı veya durdurdu. Ama aslında ticaret devam ediyor." iddiasında bulundu.