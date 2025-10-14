PODCAST CANLI YAYIN

CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil

CHP yandaşı Nevşin Mengü, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bin masumu katleden İsrail'in televizyonuna çıktı. İsrail kanalında "ticaret sürüyor" yalanını söyleyen Nevşin Mengü, Türk milletinin tepkisini hiçe sayıp ilişkilerde "küçük adımlarla ilerlenmeli" ifadesini kullandı. Bu skandal, Mengü'nün İsrail'i aklamaya çalıştığı ilk vukuatı değil...

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü yine tepki çeken bir çıkışa imza attı.

Gazze'de on binlerce masumun öldürüldüğü İsrail'in kamu kanalı "Kan" televizyonuna bağlanan Mengü, Türkiye'nin defalarca kez ticareti durdurduğunu açıklamasına rağmen "İsrail ile ticaret devam ediyor" iftirasını attı.

TİCARET DEVAM EDİYOR YALANI
Mengü, "İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret aslında kağıt üzerinde hükümet yasakladı veya durdurdu. Ama aslında ticaret devam ediyor." iddiasında bulundu.

Mengü yayında, "Türkiye'deki insanlar İsrail'e çok kızgın. Son 2 yılda bebeklerin, kadınların, çocukların ölümünü izlediler" ifadelerini kullandı. Ancak Türk milletinin vicdanını temsil etmekten uzak duran Mengü, İsrail-Türkiye ilişkilerinde "küçük adımlarla ilerlemesi" gerektiğini savunarak büyük tepki çekti.

CHP’li Nevşin Mengü'den skandal

NEVŞİN MENGÜ TEPKİ ÇELTİ
Vatandaşlar, katliamın sorumlusu İsrail'in televizyonuna çıkıp bu sözleri söyleyen Mengü'ye sosyal medyada tepki yağdırdı.

Ancak bu, Mengü'nün ilk skandalı değil.

DAHA ÖNCE İSRAİL'İ AKLAMAYA KALKIŞMIŞTI
7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan soykırımın ardından İsrail askerlerinin cuma namazı kılan Filistinlilere plastik mermi, gaz bombası ve lağım suyu sıktığı görüntüler tüm dünyada infiale yol açmıştı.

Mengü ise YouTube kanalından paylaştığı videoda, İsrail'in lağım suyu değil "skunk" adlı kimyasal bir madde kullandığını öne sürerek İsrail'i aklamaya çalışmıştı.

İSRAİL BAĞLANTILI WHATSAPP GRUBU İDDİASI
O dönem Bir kullanıcı ise Nevşin Mengü ve yine sosyal medya üzerinden yaydığı asılsız bilgilerle gündeme gelen İbrahim Haskoloğlu'nun İsrail Büyükelçisinin yönetici olarak göründüğü WhatsApp grubuna üye olduklarını iddia eden bir paylaşım yapmıştı.

