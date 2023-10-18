Katliamcı İsrail’i aklama yarışına girdiler! Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein... Tepki yağıyor!

YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşan Mengü, konuyu araştırdığı ve sıkılan maddenin lağım suyu olmadığını ileri sürerek İsrail'in ihraç etmeye çalıştığı 'skunk' adlı kimyasal bir madde olduğunu savundu.

İşgalci İsrail ordusunun açıklamasını son dakika olarak geçen Haskoloğlu yine kendi hesabı olan The Spot isimli sosyal medya hesabını alıntılayıp, "İsrail Ordusu: Gazze'deki hastanedeki saldırıyı biz yapmadık. Hamas'ın yanlış fırlattığı roket vurdu" paylaşımını yaptı.

JAHREİN LAKAPLI AHMET SONUÇ'UN İSRAİL SEVDASI CHP yandaşı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç da İsrail'in katliama başladığı ilk andan itibaren İsrail'e destek çıkıp Hamas'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

OĞUZHAN UĞUR FİLİSTİNLİLERİ SUÇLADI

İsrail'i aklamak için sosyal medyada "destan" yazan bir diğer isim ise Oğuzhan Uğur oldu. Deprem döneminde yaptığı manipülasyon ile hatırlanan Uğur Filistin'in uğradığı katliamı sözde toprak satmalarına bağlayan Uğur İsrail'in uyguladığı zulmü meşru zemine oturtmaya çalışan uzun bir paylaşım yaptı.

SÖZ KONUSU İSİMLERE TEPKİ YAĞDI

Söz konusu İsrail yanlısı tavır alan isimlere sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Jahrein, İsrail'e destek olduğunu söyledi Oğuzhan Uğur, İsrail'in yalanları üzerinden destan yazıp Filistinlilere saldırdı Nevşin Mengü, İsrail'in pisliktirlerini aklamak için "lağım suyu değilmiş özel bir sıvıymış" yayını yaptı İbrahim Haskoloğlu, İsrail adına etki ajanlığı yapıyor Ölen her bir Filistinli bebeğin kanı elinizde." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

MENGÜ VE HASKOLOĞLU, İSRAİL WHATSAPP GRUBUNDA MI?

Bir kullanıcı ise Mengü ve Haskoloğlu'nun İsrail Büyükelçisinin yönetici olarak göründüğü WhatsApp grubuna üye olduklarını iddia eden bir paylaşım yaptı.