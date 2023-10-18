PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Katliamcı İsrail'i aklama yarışına girdiler! Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein... Tepki yağıyor!

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak açık bir katliama imza attı. İsrail'e tepkiler yükselirken işgal devletini aklamak için yarışa giren isimler de oldu. CHP yandaşı Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur ve Jahrein lakaplı Ahmet sonuç bu isimlerin başını çekti. Hamas'ın sivil katliamı yaptığını iddia ederek İsrail'in işgalini meşru zemine oturtmaya çalışan isimler açık açık İsrail sözcülüğüne soyundu. Söz konusu isimlere tepki yağdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 12:56 Güncelleme 18 Ekim 2023, 13:12
Katliamcı İsrail’i aklama yarışına girdiler! Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein... Tepki yağıyor!

Katil İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atıyor.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail son olarak dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.

Dikkat!+18 İsrailin Gazzede uyguladığı soykırımı içerir! Kare kare katliam...

İSRAİL HASTANEYİ VURDU
İşgalci İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti.

BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. İşgalcilere askeri destek sağlayan ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi ve hastaneyi İsrail'in vurmadığını savundu.

Soykırımcı İsrailin katliamına ortak olan ABD Başkanı Joe Biden İsrailde! Haması suçladı işgalcileri akladı

İSRAİL YANLISI KESİLİP SOSYAL MEDYADAN ALGI YAPTILAR
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek verirken Türkiye'de de İsrail yanlısı tavır alarak sosyal medyadan algı peşinde koşan isimler oldu.

Bu isimlerin başında CHP yandaşı Nevşin Mengü, Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, Oğuzhan Uğur ve İbrahim Haskoloğlu oldu...

İBRAHİM HASKOLOĞLU İSRAİL'İN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
Sosyal medyada takipçi edinerek algı yapan İbrahim Haskoloğlu İsrail'in hastaneyi vurmasının ardından adeta İsrail'in sözcülüğüne soyundu.

İşgalci İsrail ordusunun açıklamasını son dakika olarak geçen Haskoloğlu yine kendi hesabı olan The Spot isimli sosyal medya hesabını alıntılayıp, "İsrail Ordusu: Gazze'deki hastanedeki saldırıyı biz yapmadık. Hamas'ın yanlış fırlattığı roket vurdu" paylaşımını yaptı.

Haskoloğlu Hamas'ı hedef alan benzer paylaşımları sık sık yaparak İsrail'i aklamaya çalışıyor.

NEVŞİN MENGÜ İSRAİL'İN ALÇAKLIĞINI AKLAMAYA ÇALIŞTI
Terör devleti İsrail, geçtiğimiz cuma namazı sırasında Filistinlilere plastik mermi, gaz bombası ve lağım suyu sıktı. Nevşin Mengü yapılan alçaklığı aklama çabasına girdi.

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü katliamcı İsrailin lağım suyu skandalını aklamaya çalıştı

YouTube kanalı üzerinden bir video paylaşan Mengü, konuyu araştırdığı ve sıkılan maddenin lağım suyu olmadığını ileri sürerek İsrail'in ihraç etmeye çalıştığı 'skunk' adlı kimyasal bir madde olduğunu savundu.

JAHREİN LAKAPLI AHMET SONUÇ'UN İSRAİL SEVDASI
CHP yandaşı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç da İsrail'in katliama başladığı ilk andan itibaren İsrail'e destek çıkıp Hamas'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

Hamas'ın sivilleri katledip tecavüzler yaptığı algısını işeyen Jahrein Filistin'i destekleyenleri de Hamas üzerinden hedef aldı.

Öte yandan İsrail'in yanında saf tuttuğunu açık açık yazan Jahrein, "Elhamdülillah doğru tarafayız. İsrail" yazarak kalp işareti koydu.

OĞUZHAN UĞUR FİLİSTİNLİLERİ SUÇLADI
İsrail'i aklamak için sosyal medyada "destan" yazan bir diğer isim ise Oğuzhan Uğur oldu. Deprem döneminde yaptığı manipülasyon ile hatırlanan Uğur Filistin'in uğradığı katliamı sözde toprak satmalarına bağlayan Uğur İsrail'in uyguladığı zulmü meşru zemine oturtmaya çalışan uzun bir paylaşım yaptı.

SÖZ KONUSU İSİMLERE TEPKİ YAĞDI
Söz konusu İsrail yanlısı tavır alan isimlere sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Jahrein, İsrail'e destek olduğunu söyledi Oğuzhan Uğur, İsrail'in yalanları üzerinden destan yazıp Filistinlilere saldırdı Nevşin Mengü, İsrail'in pisliktirlerini aklamak için "lağım suyu değilmiş özel bir sıvıymış" yayını yaptı İbrahim Haskoloğlu, İsrail adına etki ajanlığı yapıyor Ölen her bir Filistinli bebeğin kanı elinizde." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

MENGÜ VE HASKOLOĞLU, İSRAİL WHATSAPP GRUBUNDA MI?
Bir kullanıcı ise Mengü ve Haskoloğlu'nun İsrail Büyükelçisinin yönetici olarak göründüğü WhatsApp grubuna üye olduklarını iddia eden bir paylaşım yaptı.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımcı İsrail’in katliamına ortak olan ABD Başkanı Joe Biden İsrail’de! Hamas’ı suçladı işgalcileri akladı
CANLI TAKİP | Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Hepsiburada
SON DAKİKA