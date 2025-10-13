PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail yolunda Gazze’de sağlanan kalıcı ateşkes sürecinde Türkiye’nin rolünü övdü. Trump, Başkan Erdoğan’ı “muhteşem” olarak nitelendirerek, “Türkler çok güçlü bir millet ve çok güçlü bir orduları var” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." dedi.

Erdoğan, Gazze Ateşkesi için kritik rol oynadı

UÇAKTA SORULARI YANITLADI

Trump, İsrail'i ziyaret edecek ve Gazze'de varılan ateşkes mutabakatının ardından düzenlenecek "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılacak. Trump, resmi başkanlık uçağı "Air Force One" ile İsrail'e seyahatinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

ERDOĞAN MUHTEŞEMDİ

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.

Trump: ''Erdoğan harikaydı!''

SAVAŞ BİTTİ

Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.

Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum." dedi.

Trump, Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusuna "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde." ifadelerini kullandı.

Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili soruya da Trump, "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak." karşılığını verdi.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

RUSYA'NIN SAVAŞI BİTİRMEMESİ HALİNDE UKRAYNA'YA TOMAHAWK YARDIMI YAPILACAĞINI SÖYLEDİ

Trump, Rusya'nın savaşı sonlandırma konusunda adım atmadığı takdirde Ukrayna'ya NATO aracılığıyla Tomahawk seyir füzesi yardımı yapacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da devam eden savaşı sonlandırmak için anlaşmaya varmaması halinde "onun adına iyi şeyler olmayacağını" kaydeden Trump, "Açıkçası, Rusya ile Tomahawk füzeleri hakkında görüşmem gerekebilir. Tomahawk füzelerinin kendilerine doğru fırlatılmasını isterler mi? Sanmıyorum." dedi.

Trump, ülkesinin Ukrayna'ya NATO üzerinden silah yardımına devam ettiğini hatırlatarak, "Ona (Putin'e) şöyle diyebilirim, eğer bu savaş sona ermezse, onlara (Ukrayna'ya) Tomahawk göndereceğim." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDA ARABULUCULUK ÜSTLENME MESAJI

"Savaşları çözmede" ve "barışı sağlamada" başarılı olduğunu ve böylece milyonlarca kişinin hayatını kurtardığını savunan Trump, 11 Ekim'de Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülkenin sınır güçleri arasında çıkan çatışmaya da değindi.

Trump, "Duyduğuma göre, Pakistan ile Afganistan arasında bir savaş çıkmış. Ben de 'geri dönene kadar beklemem gerekecek' dedim. Şu an başka biriyle ilgileniyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump (AFP)ABD Başkanı Trump (AFP)

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan Trump, uçakta ABD merkezli Axios haber sitesine demeç verdi.

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti.

Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı.

Trump, zirveden önce İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapması beklenen konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump (AFP)ABD Başkanı Trump (AFP)

GAZZE'DE ATEŞKESE VARILMASINDA İRAN'A DÜZENLENEN SALDIRILARIN PAYI OLDUĞUNU SAVUNDU

Trump, İsrail'in haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara ABD'nin de katılmasının Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında etkisi olduğunu öne sürdü.

İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha yatkın hale geldiğini savunan Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına ilişkin "kara bulutları" kaldırmanın, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını ileri sürdü.

CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısıra gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladıCANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısıra gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başladı!
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı
Gazze'de takas başladı Trump Tel Aviv'e indi! İsraillilerden Air Force One'a özel karşılama
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
CHP yandaşı Emrah Gülsunar gözaltında! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkan DNA'lar kime ait? Adli Tıp raporu açıkladı baba konuştu: Cinayete kurban gitti
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 9 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...
Yardım tırları Gazze'ye girdi! AFAD açıkladı: 17 tır gıda 3 tır battaniye ve çadır yardımları bugün teslim edilecek
Aile Yılı'nda dev reform! Çocuğu olan çiftlere yeni imkanlar geliyor
Şehit ve gazi kardeşi Aziz’den örnek davranış: 15 aylık Zeynep’e yuva oldular
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Galatasaray'a Napoli'den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
“9 gün enkaz altında yaşadım!” Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi