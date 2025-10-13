PODCAST
Trump: Erdoğan Gazze Ateşkesi için kritik rol oynadı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail yolunda Gazze’de sağlanan kalıcı ateşkes sürecinde Türkiye’nin rolünü övdü. Trump, Başkan Erdoğan’ı “muhteşem” olarak nitelendirerek, “Türkler çok güçlü bir millet ve çok güçlü bir orduları var” ifadesini kullandı.
