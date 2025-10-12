Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!

Gazze Şeridi'ndeki katliamı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.
BAŞKAN ERDOĞAN MISIR'DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı" imza töreni sonrası, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne iştirak etti.
Erdoğan, zirvenin ardından Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na gitti.
Havalimanında Erdoğan'ı, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri uğurladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'dan ayrıldı.
MISIR'DA 5'Lİ ZİRVE
Başkan Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı alana geldi.
İmza töreni ve zirve öncesinde bazı ülke liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, ikili temaslarda bulundu.
Görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleler ile ülkeler arasındaki işbirlikleri ele alındı.
Başkan Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.
Liderlerle sohbet eden Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer ile fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a Starmer'ı işaret ederek, "Good man" dedi.
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'nin uçaktan inerken kendisini gördüğünü söylemesi üzerine, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım." diye konuştu.
MACRON'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmekte kararlı olduklarını ifade etti.
Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin devamının ve Gazze’nin yeniden imarının önemli olduğunu, bölgedeki insani krizin sonlandırılması için Türkiye’nin yardımlarına kesintisiz devam ettiğini belirtti. Erdoğan, kalıcı barış için iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.
BAE BAŞKAN YARDIMCISI İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi, Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğine de katkı sağladığını, savunma sanayisi başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.
GAZZE'DEKİ DURUM ELE ALINDI
Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.
STARMER İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabulünde, Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barışa giden yolun açılması ile ilgili gayretlerin de artarak süreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, kabulde, Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barışa giden yolun açılması ile ilgili gayretlerin de artarak süreceğini kaydetti.
Başkan Erdoğan, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve Gazze'nin yeniden imarına derhal başlanması gerektiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini, uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I SİSİ KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN MISIR'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi.
Başkan Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.
Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Başkan Erdoğan ile Şarm el-Şeyh'e geldi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle burada bulunan Başkan Erdoğan, beraberindeki heyetle Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.
Başkan Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.
ERDOĞAN MISIR'A GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'a gitti.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a gitti.
Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılacak.
Başkan Erdoğan'ın, Zirve'de hitapta bulunması, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.
KATILACAK ÜLKELERİN LİSTESİ BELLİ OLDU
Mısır makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı.
Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:
"Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."
Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.
Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla bugün "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" düzenleneceği bildirilmişti.
TRUMP: “TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MUHTEŞEMDİ”
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Gazze sürecindeki rolüne övgüde bulundu. Trump, “Türkiye muhteşemdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhteşemdi. Gerçekten çok yardım etti çünkü kendisine çok büyük saygı duyuluyor. Türkiye çok güçlü bir millete ve çok, çok güçlü bir orduya sahip” ifadelerini kullandı.
BAŞKAN'IN MISIR PROGRAMI BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmak üzere bugün Şarm eş-Şeyh kentine gideceği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne iştirak edeceğini bildirdi. Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh'i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır."
GÜVENLİK VE LOJİSTİK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Mısır devlet televizyonuna bağlı "Al-Qahera News"te yayımlanan haberde, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için kentteki güvenlik ve lojistik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek.
Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlanan haberde ise zirveye İranlı hiçbir yetkilinin katılmayacağı iddia edildi.
Katar ve ABD basınına göre, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya'dan da katılım olacak ancak katılımın hangi düzeyde yapılacağı belirtilmedi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail'den katılımın olmayacağını duyururken, Filistin yönetimi de zirveye katılımına ilişkin açıklama yapmadı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirveye katılım gösterecek.
GAZZE İÇİN MISIR'DA KRİTİK ZİRVE
Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.
SİSİ VE TRUMP BAŞKANLIK EDECEK 20 ÜLKE KATILACAK
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirve düzenleneceği bildirildi.
Zirvenin, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları pekiştirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı amaçladığı vurgulandı.
Uluslararası zirvenin, Trump'ın bölgede barışı sağlama ve dünya genelinde çatışmalara son verme yönündeki vizyonu ve gayreti kapsamında düzenleneceği aktarıldı.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla devreye girdiği açıklanmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.