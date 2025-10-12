PODCAST CANLI YAYIN

Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi

Beyoğlu’nda dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkışan ve yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda kurtarılan kişinin kim olduğu ve tünele niçin girdiği ortaya çıktı. Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde mahsur kalan kişinin Portekiz uyruklu Caires Ferraiera (45) olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda bir kişi Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkışan ve ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda açılan delikten kurtarılan kişinin Portekiz uyruklu Caires Ferraiera (45) olduğu tespit edildi.

Polislerin tünelde sıkışan kişiyi çıkartma çalışmaları (DHA)Polislerin tünelde sıkışan kişiyi çıkartma çalışmaları (DHA)

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde meydana gelen olayda, bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi.

Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen adam, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı.

O sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin sesi duyup polisi aramasıyla ekipler, sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma girişimi (DHA)Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma girişimi (DHA)

6 SAATLİK MÜCADELE İLE ÇIKARILDI

Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü.

Adam bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamaması nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkarılan adam, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyoğlu’nda mahsur kaldığı tünelden kurtarılan kişi Portekizli turist çıktı; pasaportunu kaybetmiş (DHA)Beyoğlu’nda mahsur kaldığı tünelden kurtarılan kişi Portekizli turist çıktı; pasaportunu kaybetmiş (DHA)

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan adamla yapılan görüşmeler sonrasında kimliği ortaya çıktı.

Tercüman eşliğinde yapılan görüşmelerin ardından adamın Portekiz uyruklu Caires Ferraiera olduğu tespit edildi.

Ferraiera'nın Ağustos ayında ülkesinden İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldiği, buradan İstanbul'a geçtiği, bu süre içerisinde pasaportunu kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Pasaport çıkarmak için konsolosluğun Kasımpaşa'da olduğunu sanarak buraya gelen Ferraiera'nın sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

Ferraiera’nın tünelden çıkarıldığına ana ilişkin bir görüntü(DHA)Ferraiera’nın tünelden çıkarıldığına ana ilişkin bir görüntü(DHA)

TÜNELE NİÇİN GİRDİ?

Ferraiera'nın, uykusuz olduğu için dinlenmek amacıyla o tünele sığındığı belirtildi. Ferraiera'nın daha sonra bulunduğu yerden çıkamadığını söylediği kaydedildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Hastanede işlemleri tamamlanan Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edildi.

Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Kasımpaşa-Hasköy tünelinde mahsur kalan adam 6 saatte çıkarıldıKasımpaşa-Hasköy tünelinde mahsur kalan adam 6 saatte çıkarıldı

