Göbeklitepe 12 bin yıllık yeni buluntulara ulaşıldı

Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık Göbeklitepe'de yeni buluntulara ulaşıldı. Alanda jeomanyetik, jeoradar ve lidar ölçümleri yapıldı. Taramalar sonucunda Göbeklitepe'de bilinen yuvarlak planlı anıtsal yapıların yanı sıra dörtgen planlı ve konut olarak kullanıldığı düşünülen yeni yapıların izine rastlandı.



Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras" projesiyle birlikte yeni bir döneme girdiklerini ve bu kapsamda henüz kazısı yapılmamış alanlarda belgeleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini açıkladı. İşbirliklerinin arttığını belirten Karul, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün jeoarkeolojik çalışmalar yürüttüğünü ve elde edilen verilerin gelecekteki kazı stratejilerinde yol gösterici olacağını aktardı