CANLI YAYIN | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulmasını ve hassasiyetin korunmasını ve tüm birimlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini ifade etti.

Dün tabi insanlık tarihinin bugün en önemli katliamlarından birine imza atan Netanyahu şebekesinin ve bu soykırımı insanlık tarihinin en acı faturası olarak insanlığın önüne getiren bu katliam şebekesinin bu eylemlere başladığı 7 Ekim'in yıl dönümü. Burada bir kere daha ayın 5'inde İnsanlık İttifakı'nın parçası olarak İstanbul'da ve çeşitli illerde sokaklara çıkan ve İnsanlık İttifakı adına bu soykırıma karşı duran bütün vatandaşlarımızı, bütün sivil toplum örgütlerini bir kere daha tebrik ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de düzenlenen MYK toplantımıza başkanlık etti. (AK Parti sosyal medya hesabı)

