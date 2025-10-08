PODCAST CANLI YAYIN

CANLI YAYIN | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Konferans Salonu'nda toplandı. MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CANLI YAYIN | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulmasını ve hassasiyetin korunmasını ve tüm birimlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini ifade etti.

Dün tabi insanlık tarihinin bugün en önemli katliamlarından birine imza atan Netanyahu şebekesinin ve bu soykırımı insanlık tarihinin en acı faturası olarak insanlığın önüne getiren bu katliam şebekesinin bu eylemlere başladığı 7 Ekim'in yıl dönümü. Burada bir kere daha ayın 5'inde İnsanlık İttifakı'nın parçası olarak İstanbul'da ve çeşitli illerde sokaklara çıkan ve İnsanlık İttifakı adına bu soykırıma karşı duran bütün vatandaşlarımızı, bütün sivil toplum örgütlerini bir kere daha tebrik ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.

Devamı geliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de düzenlenen MYK toplantımıza başkanlık etti. (AK Parti sosyal medya hesabı)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de düzenlenen MYK toplantımıza başkanlık etti. (AK Parti sosyal medya hesabı)

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplandı. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.10'da başlamıştı.

Başkan Erdoğandan CHPnin faşist siyasetine sert tepki: Sayın Özel yemezlerBaşkan Erdoğandan CHPnin faşist siyasetine sert tepki: Sayın Özel yemezler

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI YAYIN | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk o yıldızları istedi
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı! Cenazede geniş güvenlik önlemi...
Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
90’ların minik yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Can Ayşecik artık evli mutlu çocuklu...