Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, yaklaşık 3 aylık aradan sonra grup toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni yasama yılı ilk grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Öncelikle grubumuzda tüm vekillerimize geçtiğimiz yasama yılındaki gayretlerinizden ötürü en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Ekim 2024'ten Temmuz 2025'e kadar çok emek verdiniz. Önemli faaliyetlere imza attınız. Ana muhalefet partisi ve marjnallerin meclisi tıkama girişimlerini başarısızlığa uğrattınız. Meclis'imiz 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı.

İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI



Gayemiz daha fazla masum ölmeden, daha fazla yıkım yaşanmadan bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanmasıdır.

BARIŞIN TÜM YÜKÜNÜ HAMAS'A YÜKLEMEK NE ADİLDİR NE DE GERÇEKÇİDİR



Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir ne de gerçekçidir. Barışın önündeki engel İsrail'in saldırılarıdır. Trump'ın çağrılarına rağmen saldırılara devam ediyorlar. Haydutlukla varılabilecek bir yer olmadığını İsrail'in hükümetinin anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.

Gazze'de ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için gereklidir. Filistinli kardeşlerimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız.

Ne yaptılarsa Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Gazze'nin topraklarını savunan kahraman evlatlarına diz çöktüremediler. Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdikleri halde halkını teslim alamadılar. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar muhakkak olacaktır.

MISIR'DAKİ GÖRÜŞMELER KRİTİK



Bugünkü görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. 5 Ekim'de 81 ilimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyorum.

''Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız''

BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ KURULACAK



14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu ise Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulacaktır.

Ana muhalefetin içi boş tartışmalarla bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. AK Parti fıtratı itibarıyla reformların partisidir. Türkiye'ye reformları biz yaşattık.

Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabalarımızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır.

CHP'Lİ ÖZEL'E HİZMETSİZLİK AYARI



Çöpünü düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Sen önce rüşvet çamurunu bir temizle. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok. Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan vatandaşımıza zerre kadar saygınız yok. Grup kürsüsüne mazot bidonuyla çıkmayı biliyorsun yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla çıksana.

Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bahanesi var ama millete hesap verecek cesareti ve saygısı yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar.



YENİ ANAYASA ÇAĞRISI



Demokrasiyi sivil bir anayasa ile taçlandırmamız bakidir. Bunun gerisinde şahsi kaygılar değil küresel gerçekler vardır. Darbelerden değil milletin irfanından beslenen, demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen sivil bir anayasa vatandaşlarımızın halen en büyük özlemidir. Yeni ve sivil bir anayasa milli bir mesele olarak önümüzde duruyor. 1982 Anayasası miadını çoktan doldurmuştur.



Siyaseti dost-düşman kavramları ile tarif etmek doğru değildir. Siyasette düşman yoktur, müttefik vardır.



Uzlaşı ve diyalog kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Kamplaşma siyasetinin içinde olmadık ve olmayacağız. Hiçbirimiz düşman değiliz millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz. Demokrasi dairesi geniştir, bunu daraltmak kimsenin haddi değildir.

CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne de yokluğuyla kahroluruz. Milli iradeye ve Gazi Meclise yönelik bir saygısızlık durumunda buna da kayıtsız kalmayız.

CHP FİRARINA SERT TEPKİ! SAYIN ÖZEL YEMEZLER



Bir çift kelamı bir bardak çayı paylaştığı için en rezil hakaretlere maruz bırakılmışlardır. Bu linç tayfası CHP'nin eseridir. Linç korosunun karargahı da CHP Genel Merkezi'dir. Yıllarca haysiyet cellatlığı yaptılar. Sayın Özel yemezler. Bunu ne bize ne de millete yutturabilirsiniz. Fotoğrafa verilen tepki CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumudur. 'Ya bendensin ya karşıdan' siyasetinin somutlaşmış halidir. Atalarımız can çıkar huy çıkmaz demişlerdir. Bunların durumu da aynısı. Onlar meşreplerinin gereğini yapacak biz de milletimiz için en doğrusunu yapacağız.

Sabotajlara karşı dikkatli ve temkinliyiz ama jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemde elimizi çabuk tutmamız gerektiğinin farkındayız.



Tıpkı on asır önce olduğu gibi Türkler, Kürtler ve Araplar olarak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla istikbali birlikte inşa edeceğiz.