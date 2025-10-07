Korsan İsrail'den insanlık dışı muamele! Sumud Filosu Aktivisti Sena Polat hapishanede yaşadıklarını anlattı: 2 gün su vermediler

İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat. (AA)

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL SÖZLER: BUNLAR TERÖRİST...

Polat, İsrail askerlerince yasa dışı olarak alıkonulmasının ardından Gazze'ye en yakın cezaevi olan Necef Hapishanesi'nde tutulduğunu ve burada kendilerine kötü muamele yapıldığını söyledi.

Kendilerinin götürüldükleri Necef Hapishanesi'nde genellikle Gazzelilerin tutulduğuna işaret eden Polat, "İlk gün oraya gittiğimizde, (İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir de oradaydı. Bunlar Hamas, terörist, bunları teröristlerden daha ağır şartlarda yargılayacağız gibi bir konuşması oldu." dedi.