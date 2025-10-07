Korsan İsrail'den insanlık dışı muamele! Sumud Filosu Aktivisti Sena Polat hapishanede yaşadıklarını anlattı: 2 gün su vermediler

Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda korsanca saldırı düzenleyen İsrail, alıkoyduğu aktivistlere insanlık dışı muamelede bulundu. Türkiye'ye dönüş yolunda yaşadıklarını anlatan Sena Polat, İsrail hapishanelerindeki korkunç koşulları bir bir anlattı.
İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL SÖZLER: BUNLAR TERÖRİST...
Polat, İsrail askerlerince yasa dışı olarak alıkonulmasının ardından Gazze'ye en yakın cezaevi olan Necef Hapishanesi'nde tutulduğunu ve burada kendilerine kötü muamele yapıldığını söyledi.
Kendilerinin götürüldükleri Necef Hapishanesi'nde genellikle Gazzelilerin tutulduğuna işaret eden Polat, "İlk gün oraya gittiğimizde, (İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir de oradaydı. Bunlar Hamas, terörist, bunları teröristlerden daha ağır şartlarda yargılayacağız gibi bir konuşması oldu." dedi.
Polat, Ben-Gvir'e cezaevinde sürekli olarak güvenlik güçlerinin eşlik ettiğine işaret ederek, "Ama inanın o kadar korkaktı ki etrafında güvenlikler vardı ve o her konuştuğunda ve biri (alıkonulan aktvisitler) 'Özgür Filistin' diye bağırdığında, güvenlik güçlerinin arkasında saklanıyordu. İşgal edilmiş topraklarda olduklarını ve o toprakların onlara ait olmadıklarını bilip bu korkuyla yaşıyorlar ve bu korkuyla da yaşamalılar." ifadesini kullandı.
Tutulduğu hücrede, Gazze'den farklı kişilerin isimlerinin yazılı olduğunu gördüğünü anlatan Polat, kendisinin de Gazze'de gibi hissettiğini vurguladı.