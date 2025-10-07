PODCAST CANLI YAYIN

Korsan İsrail'den insanlık dışı muamele! Sumud Filosu Aktivisti Sena Polat hapishanede yaşadıklarını anlattı: 2 gün su vermediler

İsrail’in uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Sena Polat, Türkiye’ye dönüş yolunda hapishanede yaşadığı insanlık dışı muameleyi anlattı. Polat, ilk gün cezaevine götürüldüklerinde İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in bizzat orada olduğunu belirterek, "Dışarı çıkmamız yasaktı, 2 gün su vermediler. İlaçlarımıza ulaşamadık. Her bir saatte bir bizi uyandırıyorlardı. Sadece rahatsız etmek için." dedi.

Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda korsanca saldırı düzenleyen İsrail, alıkoyduğu aktivistlere insanlık dışı muamelede bulundu. Türkiye'ye dönüş yolunda yaşadıklarını anlatan Sena Polat, İsrail hapishanelerindeki korkunç koşulları bir bir anlattı.

İsrail'in insanlık dışı muamelesini aktivist Sena Polat anlattı

İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat. (AA) İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat. (AA)

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL SÖZLER: BUNLAR TERÖRİST...

Polat, İsrail askerlerince yasa dışı olarak alıkonulmasının ardından Gazze'ye en yakın cezaevi olan Necef Hapishanesi'nde tutulduğunu ve burada kendilerine kötü muamele yapıldığını söyledi.

Kendilerinin götürüldükleri Necef Hapishanesi'nde genellikle Gazzelilerin tutulduğuna işaret eden Polat, "İlk gün oraya gittiğimizde, (İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir de oradaydı. Bunlar Hamas, terörist, bunları teröristlerden daha ağır şartlarda yargılayacağız gibi bir konuşması oldu." dedi.

İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ve Netanyahu. (AA)İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ve Netanyahu. (AA)

Polat, Ben-Gvir'e cezaevinde sürekli olarak güvenlik güçlerinin eşlik ettiğine işaret ederek, "Ama inanın o kadar korkaktı ki etrafında güvenlikler vardı ve o her konuştuğunda ve biri (alıkonulan aktvisitler) 'Özgür Filistin' diye bağırdığında, güvenlik güçlerinin arkasında saklanıyordu. İşgal edilmiş topraklarda olduklarını ve o toprakların onlara ait olmadıklarını bilip bu korkuyla yaşıyorlar ve bu korkuyla da yaşamalılar." ifadesini kullandı.

Tutulduğu hücrede, Gazze'den farklı kişilerin isimlerinin yazılı olduğunu gördüğünü anlatan Polat, kendisinin de Gazze'de gibi hissettiğini vurguladı.

İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat. (AA) İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat. (AA)

"2 GÜN SU VERİLMEDİ"

Polat, İsraillilerin alıkonuldukları süre boyunca kendilerine sözlü tacizde bulunup küfürler ettiğinin ve 2 gün boyunca kendilerine su verilmediğinin altını çizerek, "İlaçlarımıza ulaşamadık. Sadece rahatsız etmek için her bir saatte bizi uyandırıyorlardı. Yani kötülüğün ötesinde sapık bir zihniyet var. Bundan zevk alıyorlardı. Gazzeli Filistinli tutsakların yaşadıkları, bizim yaşadıklarımızın yanında hiçbir şey. O yüzden her zaman gözümüz Gazze'de ve Filistinli tutsakların üzerinde olmalı. İnşallah ateşkes olana kadar da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

