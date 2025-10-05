Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı. (A Haber ekran görüntüsü)

BARBAR İSRAİL ELİNİ BAŞÖRTÜSÜNE UZATTI

Aktivist Yaman, İsrail polisinin başörtülerini çıkardığını ve bunun insanlık dışı bir muamele olduğunu belirterek yaşadıklarını baştan sona şu ifadelerle anlattı:

Katılımcıları seçmek için koalisyonun bir uluslararası ortak yönetimi var. İşte mesela İspanya'dan Diego'nun olduğu, Almanya'dan işte Yasemin Acar'ın olduğu vesaire. Bunlar daha önceden de antrenmanlılar. Hanzala Gemisi'nden antrenmanlılar, Mavi Marmara'dan antrenmanlılar. Yani daha önce bu tip eylemleri yapmış ve bunu daha da büyütmeye çalışan insanlar. Dolayısıyla biz başvuruları uluslararası bir ortamda, form doldurarak yaptık ve açık bir platformdu zaten, herkes başvurabiliyordu.

Yolculuğumuz çok sürdü. Denizde kalma süremiz çok oldu daha doğrusu. Biz 13 Ağustos günü, ki normalde 4 Ağustos'ta yola, pardon Eylül, 4 Eylül'de yola çıkacaktık. Ama biliyorsunuz Tunus'ta önce bir dronlu saldırı oldu, oradaki tekneler çıkamadı, muhtelif sabotajlar oldu vesaire. Biz 13'ünde Augusta Limanı'ndan pasaport işlemlerimizi yaparak tekneye bindik. O gün kalkacaktık normalde ama bir türlü kalkamadık. Çünkü normalde Tunus'ta belli bir yerde buluşmamız gerekiyor. İşte onlar kuzeye gelecek, biz güneye ineceğiz, bir yerde buluşup birlikte hareket edecektik. Aynı şekilde İspanya'dan gelen gemiler de Tunus'taki limanlarda bekliyordu.