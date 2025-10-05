PODCAST CANLI YAYIN

Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı

Küresel Sumud Filosu İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğradı. Yasadışı eylem ve korsanlık yapan İsrail, Gazze'ye umut götürmekte olan aktivistleri esir aldı. Esir alan aktivistler başarıyla Türkiye'ye getirilirken o isimlerin arasında Semanur Sönmez Yaman da yer aldı. Aktivist Yaman, Sumud Filosu'na yapılan korsan saldırıyı ve yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

2 senedir İsrail'in soykırımı altındaki Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola koyulan aktivistler uluslararası sularda saldırıya uğradı.

Barbar İsrail tarafından yasadışı şekilde gözaltına alınan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi başarılı operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Sumud aktivisti Semanur Sönmez Yaman A Haber'de yaşadıklarını anlattı

KAHRAMAN AKTİVİST A HABER'DE

Korsan İsrail'in gözaltına aldığı isimler arasında yer alan aktivist Semanur Sönmez Yaman, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katıldı. Kahraman aktivist Yaman, yaşadıklarını tek tek anlattı.

BARBAR İSRAİL ELİNİ BAŞÖRTÜSÜNE UZATTI

Aktivist Yaman, İsrail polisinin başörtülerini çıkardığını ve bunun insanlık dışı bir muamele olduğunu belirterek yaşadıklarını baştan sona şu ifadelerle anlattı:

Katılımcıları seçmek için koalisyonun bir uluslararası ortak yönetimi var. İşte mesela İspanya'dan Diego'nun olduğu, Almanya'dan işte Yasemin Acar'ın olduğu vesaire. Bunlar daha önceden de antrenmanlılar. Hanzala Gemisi'nden antrenmanlılar, Mavi Marmara'dan antrenmanlılar. Yani daha önce bu tip eylemleri yapmış ve bunu daha da büyütmeye çalışan insanlar. Dolayısıyla biz başvuruları uluslararası bir ortamda, form doldurarak yaptık ve açık bir platformdu zaten, herkes başvurabiliyordu.

Yolculuğumuz çok sürdü. Denizde kalma süremiz çok oldu daha doğrusu. Biz 13 Ağustos günü, ki normalde 4 Ağustos'ta yola, pardon Eylül, 4 Eylül'de yola çıkacaktık. Ama biliyorsunuz Tunus'ta önce bir dronlu saldırı oldu, oradaki tekneler çıkamadı, muhtelif sabotajlar oldu vesaire. Biz 13'ünde Augusta Limanı'ndan pasaport işlemlerimizi yaparak tekneye bindik. O gün kalkacaktık normalde ama bir türlü kalkamadık. Çünkü normalde Tunus'ta belli bir yerde buluşmamız gerekiyor. İşte onlar kuzeye gelecek, biz güneye ineceğiz, bir yerde buluşup birlikte hareket edecektik. Aynı şekilde İspanya'dan gelen gemiler de Tunus'taki limanlarda bekliyordu.

"BİZ ULUSLARARASI SULARDAYDIK..."

Yok, bize bir giriş işlemi yapılmadı tabii ki. Biz aslında oraya kaçak mülteci, yani onlar bizi kaçak mülteci olarak görüyorlar. Her ne kadar terörist deseler bile yaptıkları işlem İsrail'e kaçak olarak girmiş insan işlemi ama biz İsrail'e hiç girdik mi? Girmedik. Biz uluslararası sulardaydık. İsrail'e son derece uzaktaydık. İsrail askerleri geldiler, teknemize bindiler ve bizi ülkeye kaçırdılar. Belki ben başka yere gideceğim, belki ben oradan Lübnan'a gideceğim, belki ben Kıbrıs'a çıkacağım yani.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

