Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"

Siyonist İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’ndan dönen 36’sı Türk toplam 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi. Aktivistler, yaşadıkları zulmü anlatarak “Ablukayı kırdık, biz başardık” dedi.

Siyonist İsrail'in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan dönen Türk vatandaşları İstanbul'a ulaştı. İçinde 36'sı Türk olmak üzere toplam 137 aktivistin bulunduğu uçak, saat 15.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi.

Filo aktivistlerinden Halit Fırat Çanakçı, havalimanında yaptığı açıklamada, "Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu yolcuk çok büyük bir ilkeye dayanıyordu. Bugün burada bulşabiliyorsak Türkiye'nin desteği ve Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gösterdikleri koordinasyonlardan dolayı teşekkür ederiz. Filistin için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

İSRAİL, İSRAİLLİĞİNİ YAPTI

Katil İsrail'in alıkoyduğu isimler arasında bulunan Ayçin Kantoğlu, İsrail'in çıplak arama yaptığını belirterek, "İsrail, İsrailliğini yaptı. Başörtülerimizi aldı, tişörtlerle başlarımızı kapatmak mecburiyetinde kaldık." ifadesini kullandı.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı'nda tekbirler eşliğinde yoğun kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Sumud aktivisti Dr. Haşmet Yazıcı'nın arkadaşı da, "Onların cesaretine ve yüreklerine hayranız" dedi.

"BİZ BAŞARDIK"
Filo yolcularından Davut Daşkıran, "Ablukayı kırdık, bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zalim olduğunu gösterdik. Biz başardık." diye konuştu.

Bir başka Türk aktivist ise, elçiliklerin süreç boyunca kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayarak şu isimlerin halen işgalci İsrail'de esir olduğunu aktardı: Mecid Bahçıvan, Abdullah Gündem, Alpaslan Arslan, Yunus Demir, Turgay Turan, Zeynel Abidin Özkan, Muhammed Fatih Sinan, Sena Polat, Semih Fener ve Hakan Şimşek.

Aktivist, "Öncelikle devletimize teşekkür ediyorum. Çünkü bizi olmaz bir yerden aldı getirdi buraya. 38.6 mile kadar ulaştık. Eğer bizim 100 teknemiz olsaydı bugün Gazze sahilindeki çocuklarla kucaklaşıyor olacaktık." dedi.

Aynı aktivist, filonun Türkiye'deki koordinatörlerine ve yol arkadaşlarına teşekkür ederek, "Kollarımıza ters kelepçe yaptılar. Ters kelepçeyle güneşin altında 4 buçuk saat beaklettiler hepimizi. Müslümanların izzetini ayaklar altına düşürmemek adına onlara sadece gülümsedik." sözlerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İFADELER
Aktivistlerin, İstanbul Havalimanı'ndan Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürülerek sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Daha sonra, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri bildirildi.

