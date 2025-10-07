PODCAST CANLI YAYIN
İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'ye geldi! Aktivist Sena Polat A Haber'e konuştu

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Yurda geri getirilen bir aktivist, "Tüm dünya bu soykırımı izledi. Biz bu abluka kırılana kadar devam edeceğiz." dedi. Aktivistlerden biri olan Sena Polat ise "“Allah’ın bize bir vaadi var, Allah’ın bir planı var. Onlar istedikleri kadar plan yapsın. Asıl kahraman Gazzeliler.” ifadelerini kullandı.

Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

