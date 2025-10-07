İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Türkiye'ye geldi! Aktivist Sena Polat A Haber'e konuştu

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Yurda geri getirilen bir aktivist, "Tüm dünya bu soykırımı izledi. Biz bu abluka kırılana kadar devam edeceğiz." dedi. Aktivistlerden biri olan Sena Polat ise "“Allah’ın bize bir vaadi var, Allah’ın bir planı var. Onlar istedikleri kadar plan yapsın. Asıl kahraman Gazzeliler.” ifadelerini kullandı.