Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!

Cumhuriyet Halk Partisi, hile iddialarıyla gölgelenen İstanbul Kongresi'nin iptali ve şaibeli kurultay için açılan davanın ertelenmesiyle birlikte mahkeme salonlarına taşınan sancılı bir sürecin tam ortasında savruluyor… Tüm bu kriz atmosferi sürerken parti içinde bir başka cephede de 2028'e giden yolda adaylık savaşı kızışıyor. EKREM İMAMOĞLU "BETONA" GÖMÜLDÜ

Parti içinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın başı çektiği bloklar arasında kıyasıya bir güç mücadelesi yaşanıyor. Özellikle İmamoğlu'nun yolsuzluk dosyaları, iptal edilen diploması ve Silivri'den yükselen "Beni betonlara gömdüler" serzenişi sonrası adaylığının artık "fiilen bittiği" yorumları yapılıyor.

Özel ve İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv) ÖZGÜR ÖZEL'İN İKİLİ HAMLESİ

İmamoğlu'nun aday olamayacağını gören Özgür Özel ise bir yandan "son ana kadar İmamoğlu" diyerek tabanı idare etmeye çalışıyor, diğer yandan Mansur Yavaş'ı zaman zaman öne sürerek hem rakibini yıpratıyor hem de Yavaş'ın yoluna taş koyuyor.