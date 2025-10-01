Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!

Cumhuriyet Halk Partisi, hile iddialarıyla gölgelenen İstanbul Kongresi'nin iptali ve şaibeli kurultay için açılan davanın ertelenmesiyle birlikte mahkeme salonlarına taşınan sancılı bir sürecin tam ortasında savruluyor… Tüm bu kriz atmosferi sürerken parti içinde bir başka cephede de 2028'e giden yolda adaylık savaşı kızışıyor.
EKREM İMAMOĞLU "BETONA" GÖMÜLDÜ
Parti içinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın başı çektiği bloklar arasında kıyasıya bir güç mücadelesi yaşanıyor. Özellikle İmamoğlu'nun yolsuzluk dosyaları, iptal edilen diploması ve Silivri'den yükselen "Beni betonlara gömdüler" serzenişi sonrası adaylığının artık "fiilen bittiği" yorumları yapılıyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN İKİLİ HAMLESİ
İmamoğlu'nun aday olamayacağını gören Özgür Özel ise bir yandan "son ana kadar İmamoğlu" diyerek tabanı idare etmeye çalışıyor, diğer yandan Mansur Yavaş'ı zaman zaman öne sürerek hem rakibini yıpratıyor hem de Yavaş'ın yoluna taş koyuyor.
MANSUR YAVAŞ'A SON MESAJ: MİLLET KARAR VERİR
Özgür Özel son dönemde adaylık hamlelerine hız verdi.
Geçtiğimiz gün TELE 1'e konuk ve adaylık konusuna ilişkin, "Ekrem Bey'in adaylığı teknik ve hukuken mümkün olmayacak bir güne gelirsek adayı yine ben belirlemeyeceğim. Partinin tüm kurullarıyla tartışarak ama bence yine son kararı millet verir." diyerek Yavaş'a gönderme yaptı.
ANKET HAMLESİ: ÖZEL ADAY OLURSA DESTEKLER MİSİNİZ?
Özel'in anketlerle adaylık için nabız yokladığı öğrenildi.
CHP'nin Özel bir kamuoyu araştırma firmasına 20 soruluk anket yaptıdığı ankette Özgür Özel'e dönük soruların öne çıktığı iddia edildi. Yenişafak'ta yer alan habere göre katılımcılara, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların haklı bulunup bulunmadığı, sürecin nasıl yönetildiği, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği, Özgür Özel'in performansının nasıl bulunduğu ve Özel cumhurbaşkanı adayı olursa destekleyip desteklemeyecekleri soruluyor.
CHP, birçok firmadan anket desteği alıyor. Bölgesel araştırmalar yapan diğer şirketler de raporlarını Genel Merkez'e iletiyor. Bu raporlar önce Genel Sekreter Selin Sayek Böke'ye ulaşıyor. Böke'nin değerlendirmesinin ardından raporlar Genel Başkan Özgür Özel'e sunuluyor. Özel uygun görürse anketler MYK ve PM gündemine taşınıyor.