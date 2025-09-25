ÖZGÜR ÖZEL'İN İKİ YÖNLÜ HAMLESİ İmamoğlu'nun aday olamayacağını gören Özgür Özel ise bir yandan "son ana kadar İmamoğlu" diyerek tabanı idare etmeye çalışıyor, diğer yandan Mansur Yavaş 'ı zaman zaman öne sürerek hem rakibini yıpratıyor hem de Yavaş'ın yoluna taş koyuyor.

Özgür Özel CHP yandaşı TELE 1'e konuştu

MANSUR YAVAŞ'A MESAJ!

CHP yandaşı TELE 1'e konuk olan Özgür Özel adaylık konusuna ilişkin bu yönde bir açıklama yaptı. Özel, "İmamoğlu aday olamazsa yine son kararı millet verir." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun bu sürecinde Mansur Bey başta olmak üzere CHP'lilerin tamamı 'Ekrem Bey bu haldeyken biz var gücümüzle onun yanındayız, önce adalet sağlanacak' dedik bu yolda yürüyoruz. Günü gelir seçimler yaklaşır adaylığına hukuki bir engel çıkarsa, diplomayı geri alamadık diyelim, mücadele ediyoruz. Ya da istinafta bir ceza onaylandı yasak geldi. O zaman Ekrem Bey'in de benim de partinin de yeni bir adayı olur. Hep beraber arkasına geçeriz, bu seçimi yine kazanırız."