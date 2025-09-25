PODCAST CANLI YAYIN

Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi

CHP şaibe ve yolsuzluk iddiaları ile boğuşurken bir yandan da Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denkleminde adaylık savaşı yaşanıyor. Özgür Özel son olarak "Ekrem İmamoğlu aday olamazsa yine son kararı millet verir." çıkışını yaptı. CHP içinde konuşulanlara göre Özel, İmamoğlu’nun hukuki çıkmazını, Yavaş’ın ise örgütsel desteğinin sınırlılığını fırsata çevirmeyi planlıyor. İşte CHP'deki savaş ve Özgür Özel'in planı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) iç savaş alevleniyor...

Hileli İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesi, şaibeli kurultaya açılan iptal davasının ertelenmesi derken parti, mahkeme salonlarına uzanan bir kriz sarmalının tam ortasında...

EKREM İMAMOĞLU "BETONA" GÖMÜLDÜ
Parti içinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın başı çektiği bloklar arasında kıyasıya bir güç mücadelesi yaşanıyor. Özellikle İmamoğlu'nun yolsuzluk dosyaları, iptal edilen diploması ve Silivri'den yükselen "Beni betonlara gömdüler" serzenişi sonrası adaylığının artık "fiilen bittiği" yorumları öne çıkıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İKİ YÖNLÜ HAMLESİ
İmamoğlu'nun aday olamayacağını gören Özgür Özel ise bir yandan "son ana kadar İmamoğlu" diyerek tabanı idare etmeye çalışıyor, diğer yandan Mansur Yavaş'ı zaman zaman öne sürerek hem rakibini yıpratıyor hem de Yavaş'ın yoluna taş koyuyor.

Özgür Özel CHP yandaşı TELE 1'e konuştuÖzgür Özel CHP yandaşı TELE 1'e konuştu

MANSUR YAVAŞ'A MESAJ!
CHP yandaşı TELE 1'e konuk olan Özgür Özel adaylık konusuna ilişkin bu yönde bir açıklama yaptı. Özel, "İmamoğlu aday olamazsa yine son kararı millet verir." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun bu sürecinde Mansur Bey başta olmak üzere CHP'lilerin tamamı 'Ekrem Bey bu haldeyken biz var gücümüzle onun yanındayız, önce adalet sağlanacak' dedik bu yolda yürüyoruz. Günü gelir seçimler yaklaşır adaylığına hukuki bir engel çıkarsa, diplomayı geri alamadık diyelim, mücadele ediyoruz. Ya da istinafta bir ceza onaylandı yasak geldi. O zaman Ekrem Bey'in de benim de partinin de yeni bir adayı olur. Hep beraber arkasına geçeriz, bu seçimi yine kazanırız."

Yavaş Özel ve İmamoğluYavaş Özel ve İmamoğlu

"EKREM BEY OLMAZSA SON KARARI YİNE MİLLET VERİR"
Adaylık manasında benim pozisyonum en doğru adayın belirlenme sürecini yönetmek. Kurultayda çıktım 'Arkadaşlar bu takımı ben şampiyon yaparım' dedim. 'Şampiyonluk maçında golü ben atarım' demedim. Bu başka bir iddia olur.

Ekrem Bey'in adaylığı teknik ve hukuken mümkün olmayacak bir güne gelirsek adayı yine ben belirlemeyeceğim. Partinin tüm kurullarıyla tartışarak ama bence yine son kararı millet verir."

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

KULİSLERDE YÜKSELEN SES: ÖZEL YOL YAPIYOR
CHP içinde konuşulanlara göre Özel, İmamoğlu'nun hukuki çıkmazını, Yavaş'ın ise örgütsel desteğinin sınırlılığını fırsata çevirmeyi planlıyor. Özel'in, Yavaş'ın adaylığı için "önseçim şartı" getirmeyi planladığı, böylece düşük destek çıkması halinde kendi adaylığını güçlendireceği konuşuluyor.

CHPde fırtına kopacak! Özgür Özelden Ekrem İmamoğluna kesik hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını üçüncü yolcular Kurultayı bekliyorCHPde fırtına kopacak! Özgür Özelden Ekrem İmamoğluna kesik hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını üçüncü yolcular Kurultayı bekliyor

