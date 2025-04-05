CHP’li Özgür Özel kapı kapı dolaşıyor! Bu kez eski Yunanistan Başbakanı’na Türkiye’yi şikayet etti Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Türkiye'ye karşıt hamle yapmaktan çekinmeyen CHP'li Özgür Özel'İn skandalları bitmek bilmiyor. Yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla önce vandalları sokağa döktü ardından milli markaları hedef alarak boykot çağrısında bulundu.

Özgür Özel. (AA-Arşiv)

Özgür Özel bu hamlelerinin ardından frene basmak yerine gazı körüklemeye devam ediyor. . ABD, İngiltere ve Almanya, Fransa'ya Türkiye'yi şikayet eden Özgür Özel'in bu seferki durağı Yunanistan'ın eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou oldu. CHP lideri Özgür Özel partisini ziyaret eden Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyeti ile bir araya geldi.

Özgür Özel. (Ekran Görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Özgür Özel açıklamalarında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde iğneyle kazıyorum, Erdoğan kürekle kapatıyor. Ben her ay bir iki gün gidip Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tam üyesi olması için ve Türkiye'nin demokrasi zeminde bulunması için mücadele verirken, Erdoğan'ın attığı son adımlar Türkiye'yi Avrupa'dan kopardığı gibi dünyada da zaten demokrasi liginde küme düşürmeyi bırakın, birkaç lig aşağı düşürüyor." dedi.

George Papandreou. (Ekran Görüntüsü)

Özgür Özel'in konuşmasının ardından Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ile gurur duyuyoruz, Ekrem İmamoğlu ile gurur duyuyoruz, Türk halkıyla gurur duyuyoruz. Bu mücadele otokrasi ile demokrasi arasındaki mücadeledir. Bu mücadeleyi yalnızca İstanbul'da yapmıyoruz, Atina'da da yapıyoruz, Brüksel'de de yapıyoruz."