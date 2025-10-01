Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e başlattığı kara para soruşturması iş dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Turgay Ciner'e uzandı.
Turgay Ciner, hakkında yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarılırken şirketlerine kayyum atandı.
Soruşturmanın merkezinde, Ciner Grubu'na bağlı Park Holding, AFC İthalat İhracat, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim yer alıyor. Savcılık, bu şirketlerde yapılan para hareketlerini mercek altına aldı. Özellikle Ciner Medya'nın Can Holding'e satışı sırasında yaklaşık 350 milyon doların bavullarla bankalara taşındığı iddiası, dosyanın en çarpıcı ayrıntısı oldu. MASAK raporlarına giren bu bilgi, paranın kaynağı ve akışına dair ciddi şüpheleri gündeme taşıdı.
KENAN TEKDAĞ'A EV HAPSİ
Can Holding soruşturması kapsamında ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ'ın ise ifadeleri ortaya çıktı.
Satış işlemlerini yürüten Tekdağ, "350 milyon dolar" hakkındaki soruya "Kaynağını bilmiyorum" derken Ticaret Sicil Gazetesi'ne herhangi bir ilan verilmediği tespit edildi.CİNER SİSTEMİ ANATOMİSİ! 17/25 Aralık darbe girişiminin merkez üssü
"3 OPERASYON BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ"
Konuyla ilgili takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Aslında Turgay Ciner hakkında Can Holding soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkması önemli bir gelişme. Şimdi Ağustos ayına geri dönelim. Ağustos ayında Rezan Epözdemir gözaltına alındı ve tutuklandı. Rezan Epözdemir'in tutuklanmasıyla, Can Holding soruşturması ve Nihat Özçelik, borsa soruşturmasını birbirinden ayrı tutmak doğru değil. Türkiye'de yargı ve medya üzerinden ülke siyasetine yönelik operasyon düzenlediği iddia edilen bir gruba soruşturma başlatıldı" dedi.
YARGI-RÜŞVET-MEDYA
Gayrı meşru ilişkilerin söz konusu operasyonlarla ortaya çıkacağını dile getiren Kenan Kıran "Kenan Tekdağ, Turgay Ciner, Rezan Epözdemir ve borsa soruşturması muhtemelen yargı-medya üzerindeki rüşvetle yargı kararı çıkartan medyada buna onay veren ve yargı mensuplarının bu gayrı meşru ilişkileri üzerinden alan açan kişi ve kişileri ortaya çıkartacaktır. Türkiye'nin bir bakıma yargı üzerinde rüşvetle karar alan medyadaki bu bağlantılarını ortaya çıkaracak bir soruşturma olarak düşünüyorum" şeklinde konuştu.