Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim

CİNER'İN FETÖ BAĞI!

Ciner ile ilgili en önemli meselelerden biri ise FETÖ bağlantısı oldu. 1990'lı yılların ortalarından itibaren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çevresinde görülen Ciner, dönemin siyasetçilerine ve yargı mensuplarına "Cebimde Fetullah Hoca'nın mektubuyla geziyorum" diyerek güç gösterisinde bulunduğu iddia ediliyordu

Ciner'in Beykoz'da FETÖ'ye villa tahsis ettiği de zaman zaman gündeme gelirken Ciner'in, FETÖ'cülere "Buraları hizmetin malıdır, büyüğümüz hakkında kimse olumsuz tek satır yazamaz" sözünü verdiği, Gülen'in de buna memnuniyetle karşılık verdiği 17-25 Aralık sürecinde gündeme geldi.

Bu karanlık bağlantılar sadece manevi destekle sınırlı kalmadı. Ciner, 1997'de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenlediği "Medeniyetler Arası Diyalog Kongresi"ne sponsor olarak açıkça destek verdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

CİNER'İN FETÖ'CÜ AVUKATLARI

Dahası, Ciner'in bir dönem hukuk danışmanlığını yürüten isimlerden Tayfun Aktaş'ın FETÖ ile göbek bağı biliniyor. Aktaş, Ciner'in dışında FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'ün avukatlığını yapıyor ve Öz için iş insanlarını tehdit ediyordu. Yine örgütün kilit isimlerinden Akın İpek'in avukatı olan Baran Baycan'ın da Ciner'in avukatları arasında yer alması, ilişkilerin ne denli girift ve derin olduğunu gözler önüne serdi.