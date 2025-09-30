Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding merkezli yürüttüğü kapsamlı kara para ve örgütlü suç soruşturması, iş dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Turgay Ciner'e uzandı.
Ciner hakkında yurt dışında bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı, şirketlerine kayyum atandı.
Soruşturmanın merkezinde, Ciner Grubu'na bağlı Park Holding, AFC İthalat İhracat, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim yer alıyor. Savcılık, bu şirketlerde yapılan para hareketlerini mercek altına aldı. Özellikle Ciner Medya'nın Can Holding'e satışı sırasında yaklaşık 350 milyon doların bavullarla bankalara taşındığı iddiası, dosyanın en çarpıcı ayrıntısı oldu. MASAK raporlarına giren bu bilgi, paranın kaynağı ve akışına dair ciddi şüpheleri gündeme taşıdı.
CİNER'İN İLK SKANDALI DEĞİL
Bu gelişme Ciner'in iş dünyasındaki ilk skandalı değil. Ciner'in isminin daha önce de benzer dosyalarda anıldığı biliniyor.
KAĞIT KAÇAKÇILIĞINDAN MERCEDES KAÇAKÇILIĞINA...
Henüz genç yaşlarında kağıt kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Ciner, 1998 yılında "kara para aklama" iddialarıyla gözaltına alınmıştı.
Aradan sadece beş gün geçtikten sonra bu kez Mercedes kaçakçılığı soruşturmasında Park Holding yöneticileriyle birlikte gözaltına alınmış, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
KUMARHANELER KRALI ÖMER LÜTFÜ TOPAL BAĞI
2000'li yıllarda medya sektörüne giren Ciner'in servetinin kaynağına dair iddialar ise daha da dikkat çekiciydi. Susurluk skandalının kilit isimlerinden, "kumarhaneler kralı" olarak bilinen Ömer Lütfü Topal ile bağlantıları gündeme geldi. Ciner'in finansal gücünü büyük ölçüde Topal üzerinden sağladığı iddiası uzun süre konuşuldu.