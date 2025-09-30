PODCAST CANLI YAYIN

Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim

Turgay Ciner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para ve örgütlü suç soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, Ciner'in bazı şirketlerine kayyum atandı. Kara para meselesi Turgay Ciner'in ilk vukuatı değil... 1988'de kağıt ve Mercedes kaçakçılığı, kumarhaneler kralı olarak bilinen Ömer Lütfü Topal bağlantısı ve FETÖ ile yakın ilişkileriyle gündeme geldi. 1990’lı yılların ortalarından itibaren FETÖ'nün çevresinde görülen Ciner'in Beykoz'da bir villayı örgüte tahsis ettiği gündeme gelmiş, FETÖ bağlantılı avukatlarla çalışmış ve Gülen’e "emrinizdeyim" mesajını iletmişti. Ayrıca 25 Aralık iddianamesinde yer alan telefon görüşmeleri ve FETÖ'cü savcı Muammer Akkaş’ın Ciner’i korumaya çalışması da grift ilişkileri göz önüne seriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding merkezli yürüttüğü kapsamlı kara para ve örgütlü suç soruşturması, iş dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Turgay Ciner'e uzandı.

Ciner hakkında yurt dışında bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı, şirketlerine kayyum atandı.

Soruşturmanın merkezinde, Ciner Grubu'na bağlı Park Holding, AFC İthalat İhracat, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim yer alıyor. Savcılık, bu şirketlerde yapılan para hareketlerini mercek altına aldı. Özellikle Ciner Medya'nın Can Holding'e satışı sırasında yaklaşık 350 milyon doların bavullarla bankalara taşındığı iddiası, dosyanın en çarpıcı ayrıntısı oldu. MASAK raporlarına giren bu bilgi, paranın kaynağı ve akışına dair ciddi şüpheleri gündeme taşıdı.

Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grupun sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltındaTurgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grupun sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında

CİNER'İN İLK SKANDALI DEĞİL
Bu gelişme Ciner'in iş dünyasındaki ilk skandalı değil. Ciner'in isminin daha önce de benzer dosyalarda anıldığı biliniyor.

Can kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürkü nasıl aldı? | Köstebek şüphesiCan kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürkü nasıl aldı? | Köstebek şüphesi

KAĞIT KAÇAKÇILIĞINDAN MERCEDES KAÇAKÇILIĞINA...
Henüz genç yaşlarında kağıt kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Ciner, 1998 yılında "kara para aklama" iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

Aradan sadece beş gün geçtikten sonra bu kez Mercedes kaçakçılığı soruşturmasında Park Holding yöneticileriyle birlikte gözaltına alınmış, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Turgay Ciner Turgay Ciner

KUMARHANELER KRALI ÖMER LÜTFÜ TOPAL BAĞI
2000'li yıllarda medya sektörüne giren Ciner'in servetinin kaynağına dair iddialar ise daha da dikkat çekiciydi. Susurluk skandalının kilit isimlerinden, "kumarhaneler kralı" olarak bilinen Ömer Lütfü Topal ile bağlantıları gündeme geldi. Ciner'in finansal gücünü büyük ölçüde Topal üzerinden sağladığı iddiası uzun süre konuşuldu.

CİNER'İN FETÖ BAĞI!
Ciner ile ilgili en önemli meselelerden biri ise FETÖ bağlantısı oldu. 1990'lı yılların ortalarından itibaren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çevresinde görülen Ciner, dönemin siyasetçilerine ve yargı mensuplarına "Cebimde Fetullah Hoca'nın mektubuyla geziyorum" diyerek güç gösterisinde bulunduğu iddia ediliyordu

Ciner'in Beykoz'da FETÖ'ye villa tahsis ettiği de zaman zaman gündeme gelirken Ciner'in, FETÖ'cülere "Buraları hizmetin malıdır, büyüğümüz hakkında kimse olumsuz tek satır yazamaz" sözünü verdiği, Gülen'in de buna memnuniyetle karşılık verdiği 17-25 Aralık sürecinde gündeme geldi.

Bu karanlık bağlantılar sadece manevi destekle sınırlı kalmadı. Ciner, 1997'de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenlediği "Medeniyetler Arası Diyalog Kongresi"ne sponsor olarak açıkça destek verdi.

FETÖ elebaşı Fetullah GülenFETÖ elebaşı Fetullah Gülen

CİNER'İN FETÖ'CÜ AVUKATLARI
Dahası, Ciner'in bir dönem hukuk danışmanlığını yürüten isimlerden Tayfun Aktaş'ın FETÖ ile göbek bağı biliniyor. Aktaş, Ciner'in dışında FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'ün avukatlığını yapıyor ve Öz için iş insanlarını tehdit ediyordu. Yine örgütün kilit isimlerinden Akın İpek'in avukatı olan Baran Baycan'ın da Ciner'in avukatları arasında yer alması, ilişkilerin ne denli girift ve derin olduğunu gözler önüne serdi.

TURGAY CİNER İLE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN TELEFON KONUŞMASI
Ciner'in FETÖ ile bağına en net kanıtlardan biri ise elebaşı Gülen ile yaptığı telefon görüşmesiydi... 25 Aralık iddianamesinde FETÖ'cü polis amirleri tarafından silinmek istenen ancak geri dönüşüm programıyla getirilen görüşmede Gülen'in, "Yeğenin gelmişti, görüştük" sözlerine karşılık Ciner'in "Ben de en kısa zamanda ziyaretinize geleceğim. Bir emriniz olursa beklerim" yanıtı, ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Turgay Ciner arasında geçen telefon görüşmesinin tapesinde şu ifadeler yer alıyor

Turgay Ciner: Alo

X Şahıs: Alo

Turgay Ciner: Efendim

X Şahıs: Hı Turgay abi

Turgay Ciner: Evet

X Şahıs: Abi Amerika'dan hocamın ordan arıyorum abi müsait seniz vereyim müsait misiniz

Turgay Ciner: Müsaidim çok müsaidim

Fetullah Gülen: Efendim Turgay bey

Turgay Ciner: Efendim çok geçmişler olsun, Allah şifalar versin

Fetullah Gülen: Teşekkür ederim teşekkür ederim sağolun, Allah razı olsun zahmet ettiniz

Turgay Ciner: Ben ama ben ben ıı zamanınız orda uygun değildir diye arayamadım efendim çok çok üzüldüm

Fetullah Gülen: Sağolun

Turgay Ciner: Allah acil şifalar versin

Fetullah Gülen: Teşekkür ederim sağ olun Allah size de afiyet ihsan eylesin Allah ömür versin geçen ben baktım da yeğenin gelmişti görüştük burda kaldılar burda bir gün Allah ….

Turgay Ciner: Allah Allah razı olsun bende en kısa zaman da ziyaretinize geleceğim efendim

Fetullah Gülen: … şeref verirsiniz Allah razı olsun gelin tabi

Turgay Ciner: Allah Allah acil şifalar versin efendim bi emriniz olursa bekliyorum

Fetullah Gülen: İyi seneler

Öte yandan 25 Aralık'ta kumpas iddianamesinde firari savcı Muammer Akkaş'ın Turgay Ciner'i koruduğu da elde edilen bilgiler arasında yer almıştı.
İddianamede, "17 Aralık operasyonunun oluşturduğu tepki ve hükûmetin reflekslerini görünce Muammer Akkaş tarafından dosyada bulunan bir takım ibarelerin çıkartılmasına, Turgay Ciner hakkındaki kısmın tamamen çıkartılmasına karar verilmiş ve bu yönde çalışmalar yapılmıştır" denilmişti.

Ciner 9 yılda tek çivi bile çakmadı! Ülkeye faturası 42 milyar lira!Ciner 9 yılda tek çivi bile çakmadı! Ülkeye faturası 42 milyar lira!

MHPden Turgay Ciner ve Habertürke bombardıman: Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye aday, terör sevicilerle saf tuttu, hesap vereceklerMHPden Turgay Ciner ve Habertürke bombardıman: Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye aday, terör sevicilerle saf tuttu, hesap verecekler
MHP'den Turgay Ciner ve Habertürk'e bombardıman: "Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye aday, terör sevicilerle saf tuttu, hesap verecekler"

