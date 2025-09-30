CİNER SİSTEMİ ANATOMİSİ! 17/25 Aralık darbe girişiminin merkez üssü

Can Holding soruşturması genişledikçe altından Ciner Holding, Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ çıkıyor. Can Holding'in sahibi Kemal Can da “Kenan Tekdağ bana baskı yaptı” diyerek aslında kara para aklama sistemini itiraf ediyor. Öte yandan Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ’ın geçmişindeki FETÖ izi ise tarihin tozlu raflarında. Ciner’in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e “Emrinizdeyim” sözleri, 17/25 Aralık darbe girişiminde Habertürk’ün merkez üssü olması… Peki Rezan Epözdemir ve Borsa operasyonunun Can Holding operasyonu ile bağlantısı ne? İşte ‘Ciner Sistemi’nin Anatomisi…