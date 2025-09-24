PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! SDG'ye 10 Mart uyarısı: Mutabakata uyun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York’taki Türkevi’nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Başkan Erdoğan, SDG’nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye’nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Türkevi'nde Şara ile görüştü!

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

ŞARA İLE TÜRKEVİ'NDE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Türkevi'nde, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, en kısa zamanda Suriye'ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini esas alan, bunu hedefleyen bütün girişimlere olumlu yaklaştığını ifade etti.

SDG'YE OPERASYON MASADA

Erdoğan, SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uyması gerektiğini, Türkiye'nin bölgedeki bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'ye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti.

