KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: En yüksek perdeden sesimiz oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldığı haksız izolasyona artık son vermelidir." çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan ve Ersin Tatar (AA)

ERDOĞAN'A NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ

Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceğinin teminatının ana vatan Türkiye olduğunu vurgulayan Tatar, "Bizden hiçbir zaman esirgemediği desteğinden dolayı Sayın Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadesini kullandı.

Tatar, Filistin devletinin resmen tanınması ve masum Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığı BM 80. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerini unutmamasına dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'nda dile getirdiği haklı çağrı için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizi yine unutmamış daha da ötesinde yine en yüksek perdeden sesimiz, sözümüz olmuştur. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkım adına şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum."