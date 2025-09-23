PODCAST CANLI YAYIN

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: En yüksek perdeden sesimiz oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “KKTC’yi tanıyın” çağrısında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, bu güçlü mesajın Kıbrıs Türk halkı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Giriş Tarihi:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: En yüksek perdeden sesimiz oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldığı haksız izolasyona artık son vermelidir." çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan ve Ersin Tatar (AA)Başkan Erdoğan ve Ersin Tatar (AA)

ERDOĞAN'A NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ

Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceğinin teminatının ana vatan Türkiye olduğunu vurgulayan Tatar, "Bizden hiçbir zaman esirgemediği desteğinden dolayı Sayın Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadesini kullandı.

Tatar, Filistin devletinin resmen tanınması ve masum Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığı BM 80. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerini unutmamasına dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'nda dile getirdiği haklı çağrı için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizi yine unutmamış daha da ötesinde yine en yüksek perdeden sesimiz, sözümüz olmuştur. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkım adına şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
CHP'de "şaibe var" diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!