Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: "Trump ile kritik konuları görüşeceğiz"

Başkan Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Sayın Trump'la yıllara göre geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıksız bir irade oluştu. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair hem kendisiyle hem de ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz. Perşembe günü kendisiyle bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde birçok kritik konuyu ele alma fırsatı bulacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Amerika'da yaşayan Türk toplumunun, bu ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik ve akademik hayatında giderek daha fazla görünür olduklarını müşahede ediyoruz. Başta bu salonda bulunan dostlarımız olmak üzere, sizlerin başarılarıyla iftihar ettiğimizi bilmenizi isterim. Her birinizi emeğiniz, azminiz ve mücadeleniz için kutluyorum. Amerika'ya farklı vesilelerle gelen bir kardeşiniz olarak şu gerçeği çok net biliyorum. Sizler, Türkiye ve Amerika arasında kurduğunuz bağlar ve ikinci vatanınız Amerika'nın ekonomik ve sosyal hayatına yaptığınız katkılarla çok önemli roller üstleniyorsunuz. Ayrıca ülkemizin, kültürümüzün ve medeniyet değerlerimizin Amerikan halkına anlatılması noktasında bir köprü işlevi görüyorsunuz. Burada yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda olduğumuzu, temsilciliklerimiz ve diğer kurumlarımız vasıtasıyla sizlere destek vermeye çalıştığımızı biliyorsunuz.
Türk - Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı inşallah bundan sonra da sürdüreceğiz. Kıymetli dostlar, dünyada yaşanan köklü değişimden dış politika da etkileniyor. Dış politika aktörleri artık sadece devletlerden, sadece temsilcilerden iktidar etmiyor. Diyaspora grupları da bir o kadar etkili. Türk diyasporasının öncü şahsiyetleri olarak bu konuda hepinize önemli sorumluluklar düşüyor. Nüfusu yarım milyona yaklaşan Türk Amerikan toplumunun yerel ve federal düzeyde siyaset arenasında daha fazla rol alması, böylece temsil seviyesinin arttırılması çok önemlidir. Diplomasiden güvenliğe, ekonomiden teknolojiye, birçok alanda kutuplaşmanın yaşandığı mevcut ortam, Türkiye Amerika dayanışmasını her zamankinden çok daha kritik, çok daha vazgeçilmez hale getirmiştir. Türk Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği, güvenlik, ticaret, yatırımlar, enerji ve eğitim gibi pek çok alanda çeşitlenerek derinleşiyor.

"TRUMP İLE KRİTİK KONULARI GÖRÜŞECEĞİZ"

Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı. Sayın Trump'la yıllara göre geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıksız bir irade oluştu. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair hem kendisiyle hem de ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz. Büyükelçi Sayın Barack'ın bu olumlu atmosfere samimi gayretleriyle ciddi katkısı oldu ve oluyor. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltme, karşılıklı yatırımlarımızı artırma irademiz vakidir. İnşallah Perşembe günü Washington DC'de kendisiyle bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde birçok kritik konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Kıymetli vatandaşlarım, çok değerli dostlarım, malum özellikle son dönemde İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaştı. Siyasi yelpazenin uçlarında barınan marjinal fikirler sosyal medyanın da etkisiyle daha geniş kitlelere erişebiliyoruz.

