Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri tebrik etti

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti; aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.

Bu zulmün karşısında durmak, uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar vicdani sorumluluğudur.

Uluslararası toplum Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldu-bittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır.

Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden, ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir.

Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır: İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek; Filistin Devleti'nin yaşayabileceği zemin bırakmamak; Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmek. Buna asla izin verilemez.