PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM'deki Filistin Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını tebrik ederken, "Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünde önemli açıklamalarda bulundu.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti; aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.

Bu zulmün karşısında durmak, uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar vicdani sorumluluğudur.

Uluslararası toplum Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldu-bittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır.

Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden, ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir.

Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır: İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek; Filistin Devleti'nin yaşayabileceği zemin bırakmamak; Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmek. Buna asla izin verilemez.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri tebrik etti
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şu an! Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyan ülke sayısı 152'ye çıktı
Türk Telekom
Kusursuz ilerleyiş! Galatasaray - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Türk Yatırım Konferansı'nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! "Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Anlaşmanın uygulanmasında gecikme var!
Başkan Erdoğan ABD merkezli Newsweek'e yazdı: "Filistin'i tanımak işgale karşı en güçlü cevaptır"
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak | New York temasları: Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!
CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ: Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Galatasaray'da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Sahnede itiraf etti adliyede kıvırdı | Yurt dışı yasağı getirildi
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti
Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde bir araya geldi
Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katz'dan Suriye'de işgal pozu
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı
Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı