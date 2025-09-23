PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: "Trump ile kritik konuları görüşeceğiz"

Başkan Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Sayın Trump'la yıllara göre geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıksız bir irade oluştu. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair hem kendisiyle hem de ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz. Perşembe günü kendisiyle bir araya geleceğiz. Ziyaretimizde birçok kritik konuyu ele alma fırsatı bulacağız." dedi.

Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!
Giresun'da cinayet! İş insanını öldürüp başında bekledi!
