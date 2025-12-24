Rezan Epözdemir'in "Maybach" oyunu deşifre! Buhar olan 22 milyon 800 bin TL nereye gitti?

MAAİLE KARA PARA! Ayrıca Rezan Epözdemir 'in tutuklanması sonrası eşi ve akrabalarının panik hamleleri dikkat çekti. Aile şirketi milyonlarca lira sermaye azalttı. Kiralık kasalara ziyaretler arttı, bazıları kapatıldı. Hande Epözdemir annesinden gelen 2 milyon 450 bin doların önce 500 binini çekmek istedi sonra da tamamını transfer etmeye kalktı. Suç gelirinin aile üzerinden yürüyen ana omurgası şekillendi.





DEVİR-TESCİL OYUNU MASAK RAPORUNDA!



Öte yandan Rezan Epözdemir'in el konulan 35 milyonluk 2024 model Mercedes-Benz S 580 Maybach aracına ilişkin muvazaalı para trafiği MASAK raporuna girdi.



Bahse konu lüks araç ilk olarak 22.10.2024'te Epözdemir'in makam şoförü Üzeyir Şahin adına 54 AKV 592 plakasıyla tescillendi. Bir gün sonra ise aracın tescilini 34 EP 0013 plakasıyla Rezan Epözdemir'in arkadaşı üzerine aldı.







ARABA 4 AYDA 3 KEZ EL DEĞİŞTİRDİ



4 ay sonra araç rayiç bedelinin 140 katı altına 250 bin TL bedelle Rezan Epözdemir'e devredildi.



Böylelikle piyasa değeri 35 milyon TL olan Mercedes-Benz S 580 Maybach, rayiç bedelinin 140 katı altına 250 bin TL bedelle Rezan Epözdemir'e devredildi.



Tüm bunlara ek olarak; Epözdemir'in şoförü Üzeyir Şahin'in 23 milyon 50 bin TL bedelle aracın devrini aldığı belirlendi.



Şahin'in 01.08.2024 - 07.02.2025 tarihleri arasında Rezan Epözdemir'in yanında makam şoförü olarak çalışma kaydı bulunuyor.



22 MİLYON 800 BİN TL NEREDE?



Peki, 23 milyon 50 bin lira bedelli bir araç 250 bin TL'ye Rezan Epözdemir'e nasıl geçti?



MASAK, bu işlem sonucunda 22 milyon 800 bin TL'lik bir paranın nereye aktarıldığının tespit edilemediğini belirtti.