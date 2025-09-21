PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'den Bayrampaşa başkanvekili seçimlerine itiraz

Son dakika haberi! Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı. Seçimin ilk 4 turunda da sonuç alınamadı. Kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Seçimlerde AK Parti’nin adayının oy pusulasında bir çizgi var diye oy reddedildi. CHP'nin adayının oy pusulasında ise adayın soyadı yanlış yazıldığı halde oy kabul edildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçimde yapılan usulsüzlük ve irade gaspına ilişkin hukuki süreci başlattıklarını açıkladı.

Bunlar da Var

25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle