Güllü'nün yakın arkadaşından Tuğyan ile ilgili kan donduran iddialar: "Torununu organ mafyasına satarım, dedi!"
Sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili iddialar ve yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara’nın son anlattıkları Güllü’nün ölümünün arkasında bir miras kavgası olabileceğini ortaya koydu. Kara, Tuğyan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek annesinden para istediğini söyledi ve "Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım, diye tehdit etmiş" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sanatçı Güllü'nün, Çınarcık'ta 26 Eylül'de 6. katta bulunan evinin camından düşerek ölümünün ardında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya çıktı.
ATV Ana Haber'e bağlanan ve Şükran Uslu'nun sorularını yanıtlayan Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara, çarpıcı açıklamalar yaptı.
MİRASINDAN REDDEDECEKTİ
Kara, Güllü'nün, kızı Tuğyan'dan çok korktuğunu, oğlu Tuğberk'ten ise çekindiğini belirterek, "Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit etmiş, dedi.
Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu."