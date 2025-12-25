Ankara'da düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiye'ye ilk kez jetle geldi

C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?



11 Kasım 2025… Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlamalarına katılan TSK personelini taşıyan C130 tipi kargo uçağı Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan'da düştü. Kaza kırım sicili oldukça temiz olan C130'un düşmesi ve 20 vatan evlâdının şehit verilmesi, hemen herkesin zihninde kuşku bulutu oluşturdu. Teknik incelemeleri sürüyor.

Karadenizde İHA düşürüldü! MSBden açıklama: Bölgede vurularak düşürülmüştür



15 Aralık 2025… Karadeniz üzerinden gelerek Türk hava sahasını ihlâl eden ve kontrolden çıktığı değerlendirilen bir drone, F-16'larımız tarafından düşürüldü. Bu gelişme, Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca güvenli bölge olarak korunan Karadeniz'de barışçıl statünün bozulmasına dönük hamle olarak da algılandı. Daha sonra Kocaeli ve Balıkesir'de de Rus yapımı İHA'lar kırsal alanda bulundu!



22 Aralık 2025… TSK unsurlarının Libya'daki görev süresinin iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



23 Aralık 2025… Ankara'da temaslarda bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan sivil iş jeti Haymana yakınlarında düştü!

İsrail, Yunanistan ve GKRY zirvesinde Türkiye paniği! Soruyu cevaplamadılar



23 Aralık 2025… Batı Kudüs'teki zirvede İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) savunma, güvenlik ve teknoloji alanlarında iş birliği mutabakat metni imzaladı. Bu fotoğraf, Türkiye'ye karşı şer ittifakı olarak yorumlandı.

Buna karşın…



19 Aralık 2025'te yıllık değerlendirme toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yukarıdaki üç ülkenin bir araya gelmesinin Türkiye için bir tehdit oluşturamayacağını, Yunanistan'ın askere alacak personel bulmakta dahi güçlük çektiğini söyledi. Ardından, Yunanistan'ın Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalara İsrail'den alacağı hava savunma sistemleri ile ve topçu bataryası yerleştirme girişimi için, "Bu konuda çalışma yapıyoruz. Öyle fazla heveslenmesinler!" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad (MSB) *** Son olayları; yaşandığı coğrafyayı, Türkiye'nin aldığı inisiyatifi, Türkiye düşmanlarının faaliyetlerini birlikte değerlendirdiğimizde her zamankinden daha fazla "müteyakkız olma gereği" ortaya çıkıyor.



Kafkaslar: Karabağ, Zengezur Koridoru…

Doğu Akdeniz: Gazze'nin geleceği, hidrokarbon kaynakları, enerji koridorları, ticaret yolları…

Karadeniz: Sadece Montrö'nün uygulanması bile büyük bir irade.



Bu dış tabloya; 2026 yılının ekonomide hassas bir geçiş ve nihai toparlanma yılı olacağına ilişkin beklentileri eklediğinizde, devam eden yargı süreçlerini ve Terörsüz Türkiye çabasını da denklemde göz önünde bulundurduğunuzda "fırsat-risk katsayısı" asimetrik artış gösteriyor.

Tekrar uçak kazasına dönecek olursak…



Libyalı üst düzey komutanları taşıyan özel uçak önce, PAN-PAN çağrısı yapıyor. Yani acil durum bulunduğunu bildiriyor ama bunun hayati tehlike seviyesinde olmadığını ifade ediyor. Uçuşun riske girdiğini belirten bu çağrı, Fransızca "panne" (arıza) kelimesinden geliyor.

Bir süre sonra uçaktan üç kez MAYDAY çağrısı alınıyor. İnsan hayatının açık biçimde tehlikede olduğu bildiriliyor. Fransızca "m'aidez" (bana yardım edin) ifadesinden gelen bu sinyal MAYDAY olarak biliniyor. Sonrası üzücü. Radar bağlantısı kesiliyor ve uçağın düştüğü anlaşılıyor.