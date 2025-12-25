Fırsatçılar asgari ücret zammını beklemedi fiyatları şişirdi!

2026 yılı asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz fırsatçılar iş başına geçti. Kafe ve restoranlardan emlak ve otomobile kadar birçok sektörde asgari ücret açıklanmadan zam yarışı başladı. Öyle ki, bazı kafe ve restoranlarda bir ay öncesine göre menü fiyatları yüzde 20 ila 50 arasında arttı. Yılın bitimine 10 gün kala bazı konut ve araç satıcıları ilanlarını yayından kaldırırken bazıları da fiyatlarını yüzde 20'ye varan oranlarda artırdı. Satış platformlarında gerek ikinci el araç gerekse konutta 2026'da zam yapılacağının vurgulanması dikkat çekti.

Çay (AA)

BİR BARDAK ÇAYA YÜZDE 50 ZAM

Zam furyasının ilk hissedildiği alan kafe ve restoranlar oldu. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılırken bazı kafe ve restoranlar şimdiden bu oranların üzerinde zammı menülerine yansıttı. Bu zamdan en büyük payı ise çay aldı. Kafe ve restoranlarda ortalama 25 ila 70 TL arasında satılan çay fiyatı son bir ayda yeniden tırmanışa geçti. Örneğin bazı zincir kafe-restoranlarda 65-70 TL'den satılan bir bardak yüzde 50 zamlanarak 100 TL'ye çıktı. Bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 250 TL'yi aşarken, kaşarlı tostun 600 TL'den satılması vatandaşları çileden çıkardı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, daha asgari ücret açıklanmadan yapılan zamları asla doğru bulmadıklarını söyledi. "Bu ne etik değil, ticaret ahlakına da sığmaz" diyen Bingöl, şöyle devam etti: "Ülkece enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde enflasyonu tetikleyen bu tür fiyat hareketlerini asla doğru da bulmuyoruz, tasvip de etmiyoruz."