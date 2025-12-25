Fırsatçılar asgari ücret zammını beklemedi fiyatları şişirdi!
2026 asgari ücreti açıklanır açıklanmaz fırsatçılar yine düğmeye bastı. Daha zam maaşlara yansımadan kafe ve restoranlarda menüler değişti, çaydan kahveye fiyatlar yüzde 50’ye varan oranlarda arttı. Konut ve otomobilde ilanlar yayından kaldırıldı, bazı satıcılar “yılbaşında zamlanacak” notuyla fiyat yükseltti.
2026 yılı asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz fırsatçılar iş başına geçti. Kafe ve restoranlardan emlak ve otomobile kadar birçok sektörde asgari ücret açıklanmadan zam yarışı başladı. Öyle ki, bazı kafe ve restoranlarda bir ay öncesine göre menü fiyatları yüzde 20 ila 50 arasında arttı. Yılın bitimine 10 gün kala bazı konut ve araç satıcıları ilanlarını yayından kaldırırken bazıları da fiyatlarını yüzde 20'ye varan oranlarda artırdı. Satış platformlarında gerek ikinci el araç gerekse konutta 2026'da zam yapılacağının vurgulanması dikkat çekti.
BİR BARDAK ÇAYA YÜZDE 50 ZAM
Zam furyasının ilk hissedildiği alan kafe ve restoranlar oldu. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılırken bazı kafe ve restoranlar şimdiden bu oranların üzerinde zammı menülerine yansıttı. Bu zamdan en büyük payı ise çay aldı. Kafe ve restoranlarda ortalama 25 ila 70 TL arasında satılan çay fiyatı son bir ayda yeniden tırmanışa geçti. Örneğin bazı zincir kafe-restoranlarda 65-70 TL'den satılan bir bardak yüzde 50 zamlanarak 100 TL'ye çıktı. Bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 250 TL'yi aşarken, kaşarlı tostun 600 TL'den satılması vatandaşları çileden çıkardı.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, daha asgari ücret açıklanmadan yapılan zamları asla doğru bulmadıklarını söyledi. "Bu ne etik değil, ticaret ahlakına da sığmaz" diyen Bingöl, şöyle devam etti: "Ülkece enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde enflasyonu tetikleyen bu tür fiyat hareketlerini asla doğru da bulmuyoruz, tasvip de etmiyoruz."
50 BİN İLAN KALDIRILDI
İkinci el araçta bir haftada 50 bin ilanın yayından kaldırıldığını belirten Otomerkezi. net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "850-860 bin olan ilan sayısı bir haftada 800 bine geriledi. Yaklaşık yüzde 10 ilanın geri çekildiğini görüyoruz" dedi. İkinci el araç satılında iki satıcı profili olduğuna dikkat çeken Karakaş, "2026'dan itibaren ikinci el araca harç geliyor. Aynı zamanda noter ücreti de artacak. Birincisi hemen aracını satıp yeni araç almaya odaklanan gerçek satıcı profili. Bir de tok satıcı dediğimiz kişiler var. Onlar zaten aracını piyasanın yüzde 5 üzerinde satışa koyuyorlar. Bu kişiler genelde araçlarını satıştan çekip, 2026'da daha yüksek fiyattan tekrar satışa koyacaklar ama satamayacaklar" şeklinde konuştu.
YILBAŞINDA FİYAT ARTACAK!
Yılın bitimine bir hafta kala satış platformları da hareketlendi. Öyle ki hem konut hem de ikinci el araç satışında bazı ilanlar yayından kaldırılırken bazı ilanlara da "Ocakta zamlanacak", "Yılbaşında fiyat artacak" gibi ifadeler ekledi. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, "Genelde aralık ayında daireler zamlanacak diye bir dedikodu furyası yayılır. Buna inanan bazı mülk sahipleri de 'yılbaşından sonra evimi satırım' diyerek ya ilanı çeker ya da yüzde 20-25 zam yapar" dedi. Geçen yıl aralık ayında da benzer bir hareketin oluştuğuna dikkat çeken Araç, "Fiyatını yüzde 20 artıranlar evlerini 4-5 ay satamadılar. Biz mülk sahiplerini de bu konuda uyarıyoruz. Eviniz elinizde kalır" ifadelerini kullandı.
SEKTÖR DİSİPLİNİ AÇISINDAN YANLIŞ
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre TURYİD Başkanı Kaya Demirer, anlık radikal fiyat değişimlerinin hayata geçirilmesini sektör disiplini açısından uygun bulmadıklarını söyledi. Demirer, "Yatırımcı ve işletmeci meslektaşlarımıza uzun süredir yinelediğimiz çağrıyı bugün bir kez daha ifade edyioruz. Önceliğimiz çalışanlarımızın refahı ve misafirlerimizin sadakati olmalıdır. Zam kararlarını mümkün olabildiğince ertelemek, sadece bir işletme stratejisi değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur" dedi.
BAKANLIK UYARDI
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret artışının gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı. Bakanlık, fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin ülke genelinde yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı. Açıklamada, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmayacağı bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.