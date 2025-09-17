Son dakika: CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU, Hakkında "Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 17.09.2025
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU, Hakkında "Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 17.09.2025