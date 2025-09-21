Son dakika haberi! Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı. Seçimin ilk 4 turunda da sonuç alınamadı. Kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. AK Parti İstanbul il yönetiminin usulsüzlük nedeniyle seçimlere itiraz edeceğini bildirdi. Seçimlerde AK Parti’nin adayının oy pusulasında bir çizgi var diye oy reddedildi. CHP'nin adayının oy pusulasında ise adayın soyadı yanlış yazıldığı halde oy kabul edildi.