Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem

EPÖZDEMİR TUTUKLANINCA SERMAYE AZALTIMINA GİTTİLER Ayrıca Rezan Epözdemir 'in gözaltına alınmasının ardından kaynanası Hülya Kurtalan'ın hesap hareketlerinde dikkat çeken bir hareketlilik gözlendi. 2022'de 100 bin TL sermaya ile kurulan 2 ay sonra 215 milyon TL olacak şekilde sermaya artırımına giden Kurtalan Gayrimenkul, Rezan Epözdemir'in cezaevine girmesiyle apar topar sermaye azalttı. Şirket 04.08.2025 tarihinde ise 215.000.000 TL olan esas sermayesinin 200.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 15.000.000,00 TL'ye indirilmesine karar verdi. TAKBİS verilerine göre şirket adına kayıtlı 10.10.2022 tarihinde satış yoluyla edinilmiş 1 adet konut ve 5 adet depolu dükkan niteliğinde taşınmaz kaydı mevcut. TAKBİS Tapu işlemlerinde ise, şirketin 10.10.2022 tarihinde Metal Yapı Konut Anonim Şirketi'nden cebri satış yoluyla 72 adet konut niteliğinde, 6 adet depolu dükkan niteliğinde, 21 adet çatı arası piyesli konut niteliğinde, 1 adet çatı arası piyesli daire niteliğinde toplamda 100 adet kat mülkiyeti satın aldığı belirtiliyor.







EPÖZDEMİR TUTUKLANDIKTAN SONRA 2 MİLYON 450 BİN DOLARLIK ŞÜPHELİ TRAFİK



Hande Epözdemir eşi Rezan Epözdemir'in tutuklanmasının ardından 19.08.2025 tarihinde annesi Hülya Kurtalan'dan 2 milyon 450 bin dolarlık para transferi aldı.



Epözdemir bir sonraki gün 20.08.2025 bu paranın 500 bin dolarını nakit çekmek istedi. Ancak bu para transferi "rüşvet" ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında askıya alındı.



Dahası Hande Epözdemir 2 milyon 450 bin doların tamamını başka bir bankaya transfer etmeye kalktı. Bu transfer işlemi de devam eden soruşturma kapsamında askıya alındı.



MAL VARLIKLARI İLE MALİ PROFİLLERİ UYUMSUZ



MASAK raporuna göre; Hülya Kurtalan, Hande Epözdemir, Herdem Epözdemir'in başta olmak üzere mezkur şahısların mal varlıkları ile mali profillerinin tamamen uyumsuz olduğu bildirildi.



Şahısların elde ettiği mal varlığının kaynağının Rezan Epözdemir'in gönderdiği para transferleri ile kaynağı belirsiz nakit girişleri olduğu vurgulandı.