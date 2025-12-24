Rezan Epözdemir'in kara para ağı MASAK raporunda! Kaynanasını paravan olarak kullandı: Eşinden 2 milyon 450 bin dolarlık şüpheli işlem
Rezan Epözdemir'in milyonlarca dolarlık suç ve rüşvet gelirini aile üyeleri üzerinden aklamaya çalıştığı MASAK raporuna girdi. Aile fertlerinin mal varlıkları ile mali profilleri uyumsuz bulunurken; Epözdemir'in kaynanasını paravan olarak kullanıp Göktürk'teki 100 gayrimenkule 10'da 1'i fiyatına cebren çöktüğü belirtildi. Ayrıca Rezan Epözdemir'in tutuklanması sonrası eşi ve akrabalarının panik hamleleri dikkat çekti. Aile şirketi milyonlarca lira sermaye azalttı. Kiralık kasalara ziyaretler arttı, bazıları kapatıldı. Hande Epözdemir'e annesinden gelen 2 milyon 450 bin doların önce 500 binini çekmek istedi sonra da tamamını transfer etmeye kalktı. Suç gelirinin ana omurgası şekillendi.
Vukuatlı ve muvazalı işlerle anılan, CHP-CIA-MOSSAD masasının avukatı olan ve Habertürk merkezli uyuşturucu-seks-espiyonaj ağında ismi zikredilen Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandığı soruşturmanın MASAK raporu çıktı.
Epözdemir'in annesi, babası, kardeşleri, eşi ve eşinin ailesinin adı geçen bankacılık transferlerinde şüpheli işlemler dosyaya girdi.
100 BİN TL SERMAYE İLE GÖKTÜRK'TEKİ MİLYARLIK GAYRİMENKULLERE ÇÖKTÜLER
Rezan Epözdemir'in miras davasında Ömer Saçaklıoğlu'nun eşi Emine Saçaklıoğlu'nu devre dışı bırakmak için yargı içindeki gücünü kullandığı uzunca bir süre konuşuldu.
Emine Saçaklıoğlu'nun oğlu Mehmet Saçaklıoğlu, "Rezan Epözdemir ve ekibi Ömer Saçaklıoğlu'nun yasal eşi ve mirasçısı annem Emine Saçaklıoğlu'nun bütün mirasına çöktü. Yetmedi, annem hakkında tutuklama kararı çıkardılar, ülkesine girmesini engellediler. Çok mağdur ettiler." beyanıyla bu iddiaları destekledi.
KAYNANASI ADINA ŞİRKET AÇTI: 10'DA 1'İ FİYATINA CEBREN ELE GEÇİRDİ
Epözdemir'in kaynanası Hülya Kurtalan 2022 yılında Kurtalan Gayrimenkul isimli bir gayrimenkul şirketi açtı. Bu şirket aylar sonra 243 milyon 508 bin TL bedelle Göktürk'teki villaları aldı.
Villaların piyasa değerinin altında cebren 100 bin lira sermayeli Kurtalan Gayrimenkul'e satılması muvazaalı işlem olarak bulundu.
Nitekim, Saçaklıoğlu ailesi Rezan Epözdemir'in kaynanası Hülya Kurtalan'ın bu satın almayı gerçekleştirecek maddi güçte olmadığını savunuyor.
Kurtulan'ın İstanbul'un sıradan bir semtinde mütevazi bir hayata sahip olduğu belirtilirken şirketin Göktürk'teki değerli arazileri almadan 45 gün önce 100 bin TL'ye kurulması da manidar olarak değerlendiriliyor.
Rezan Epözdemir'in kayın validesi üzerinden piyasa değeri 2 milyar TL olan Göktürk'teki arazileri 10'da 1'i fiyatına cebren ele geçirdiği belirtiliyor.
MASAK raporundaki detaylar bu durumu destekliyor.
EPÖZDEMİR TUTUKLANINCA SERMAYE AZALTIMINA GİTTİLER
Ayrıca Rezan Epözdemir'in gözaltına alınmasının ardından kaynanası Hülya Kurtalan'ın hesap hareketlerinde dikkat çeken bir hareketlilik gözlendi.
2022'de 100 bin TL sermaya ile kurulan 2 ay sonra 215 milyon TL olacak şekilde sermaya artırımına giden Kurtalan Gayrimenkul, Rezan Epözdemir'in cezaevine girmesiyle apar topar sermaye azalttı.
Şirket 04.08.2025 tarihinde ise 215.000.000 TL olan esas sermayesinin 200.000.000,00 TL tutarında azaltılarak 15.000.000,00 TL'ye indirilmesine karar verdi.
TAKBİS verilerine göre şirket adına kayıtlı 10.10.2022 tarihinde satış yoluyla edinilmiş 1 adet konut ve 5 adet depolu dükkan niteliğinde taşınmaz kaydı mevcut.
TAKBİS Tapu işlemlerinde ise, şirketin 10.10.2022 tarihinde Metal Yapı Konut Anonim Şirketi'nden cebri satış yoluyla 72 adet konut niteliğinde, 6 adet depolu dükkan niteliğinde, 21 adet çatı arası piyesli konut niteliğinde, 1 adet çatı arası piyesli daire niteliğinde toplamda 100 adet kat mülkiyeti satın aldığı belirtiliyor.
EPÖZDEMİR TUTUKLANDIKTAN SONRA 2 MİLYON 450 BİN DOLARLIK ŞÜPHELİ TRAFİK
Hande Epözdemir eşi Rezan Epözdemir'in tutuklanmasının ardından 19.08.2025 tarihinde annesi Hülya Kurtalan'dan 2 milyon 450 bin dolarlık para transferi aldı.
Epözdemir bir sonraki gün 20.08.2025 bu paranın 500 bin dolarını nakit çekmek istedi. Ancak bu para transferi "rüşvet" ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında askıya alındı.
Dahası Hande Epözdemir 2 milyon 450 bin doların tamamını başka bir bankaya transfer etmeye kalktı. Bu transfer işlemi de devam eden soruşturma kapsamında askıya alındı.
MAL VARLIKLARI İLE MALİ PROFİLLERİ UYUMSUZ
MASAK raporuna göre; Hülya Kurtalan, Hande Epözdemir, Herdem Epözdemir'in başta olmak üzere mezkur şahısların mal varlıkları ile mali profillerinin tamamen uyumsuz olduğu bildirildi.
Şahısların elde ettiği mal varlığının kaynağının Rezan Epözdemir'in gönderdiği para transferleri ile kaynağı belirsiz nakit girişleri olduğu vurgulandı.
SUÇ GELİRLERİNİ AİLE ÜZERİNDEN AKLADI
Böylelikle Rezan Epözdemir'in suç gelirlerini birinci dereceden aile üyeleri ve eşinin ailesi üzerinden akladığı raporlandı.
Dahası Rezan Epözdemir ve raporda belirtilen yakın akrabalarının neredeyse tamamının kiralık kasa bilgilerinin olduğu, söz konusu kiralık kasalarından bazılarının gözaltı sürecinde kapatıldığı veya ziyaret edildiği saptandı.
Suç gelirlerinin Epözdemir aile tarafından bankacılık sistemlerinden uzaklaştırmaya çalışıldığı gözlemlendi.