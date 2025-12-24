Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda
Galatasaray transferde atağa kalktı. Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Cimbom, ikisi eski yıldızı olmak üzere 3 futbolcunun peşinde. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk yarıyı istediği sırada bitiren Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. En yakın hedef olan Süper Kupa'da tam kadro olmak isteyen Aslan'ın gündeminde 3 yıldız var.
ICARDI'NİN GELECEĞİ NETLEŞİYOR
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini korurken, Arjantin basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği merak konusu olan tecrübeli yıldızın görüştüğü takım ortaya çıktı.
GALATASARAY GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi ismi gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların son 3 sezonda kazandığı şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Arjantinli golcü, geçtiğimiz sezon geçirdiği ağır sakatlığın ardından performansıyla eleştirilerin odağı haline geldi.
OSIMHEN TRANSFERİ SONRASI GERİ PLANDA KALDI
Victor Osimhen'in kadroya katılmasıyla birlikte hücum hattında ikinci plana düşen Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, yıldız futbolcunun geleceğine dair soru işaretlerini daha da artırdı.
AVRUPA İDDİALARININ ARDINDAN ARJANTİN'DEN FLAŞ HABER
Mauro Icardi'nin adı son dönemde başta Milan olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılmıştı. Ancak Arjantin basınında yer alan son haberler, yıldız golcünün rotasını ülkesine çevirdiğini ortaya koydu.
RIVER PLATE İLE TEMAS KURDU
Diario UNO'nun haberine göre Mauro Icardi, Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate ile temas kurdu. Haberde, 32 yaşındaki forvetin ülkesine dönmeye istekli olduğu ve Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu öne sürüldü.
TARAFTAR PANKARTINA RAĞMEN AYRILIĞA SICAK
Kasımpaşa maçında Galatasaray taraftarlarının "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun bir parçası" yazılı pankart açmasına rağmen Icardi'nin ayrılık fikrine sıcak baktığı iddia edildi. Arjantinli yıldızın, River Plate Başkanı Stefano Di Carlo ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi.
MAAŞINDAN FERAGAT EDEBİLİR
Haberde ayrıca Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan yıllık 6-7 milyon euro kazandığına dikkat çekildi. Deneyimli golcünün, River Plate'e transfer olabilmek için bu ücretin önemli bir bölümünden vazgeçmeye hazır olduğu vurgulandı.
GALATASARAY'DA KARAR SÜRECİ YAKLAŞIYOR
Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Galatasaray yönetiminin de önümüzdeki dönemde net bir karar vermesi bekleniyor. Arjantinli yıldızın sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp ayrılmayacağı, transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, forvet hattını güçlendirmek adına 19 yaşındaki genç golcü Can Armando Güner'i transfer etmek istediği öğrenildi.
FORVET BÖLGESİ İÇİN GENÇ YETENEK
Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde özellikle hücum hattına yatırım yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, gelecek vadeden gurbetçi forvet Can Armando Güner için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.
M'GLADBACH ALTYAPISINDAN GALATASARAY RADARINA
Can Armando Güner, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın altyapısında forma giyiyor. Galatasaray'ın, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcadığı ve gelişimini yakından takip ettiği ifade ediliyor.
ÜÇ ÜLKE İÇİN MİLLİ FORMA ŞANSI
Annesi Arjantin asıllı Alman, babası ise Türk kökenli olan Can Armando Güner; Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımlarında oynama hakkına sahip. Bu özelliğiyle uluslararası arenada da dikkat çeken genç futbolcu, milli takım tercihiyle de merak konusu.
GOL VE ASİST İSTATİSTİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Alt yaş kategorilerinde çıktığı 62 maçta 47 gole doğrudan katkı sağlayan Can Armando Güner, istatistikleriyle öne çıkıyor. Bu sezon ise 14 karşılaşmada görev alan genç forvet, 4 gol atıp 3 asist yaparak performansını sürdürdü.
GALATASARAY'IN GENÇLEŞME STRATEJİSİ
Galatasaray'ın Can Armando Güner hamlesi, kulübün genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılıların, genç golcüyü geleceğe yatırım olarak gördüğü ve süreci kısa süre içinde netleştirmeyi hedeflediği öğrenildi.
OCAKTA GÜÇLÜ TAKVİYELER
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezonun ikinci yarısı ve tüm kulvarlardaki hedefleri için kadro planlamasını erkenden yaptı. Yönetimin, eksik görülen bölgelere nokta atışı takviyelerle yarışın içinde kalmak istediği belirtiliyor.
OZAN KABAK YENİDEN LİSTEDE
İddiaya göre sarı-kırmızılılar, savunmada alternatifleri artırmak adına Ozan Kabak için devreye girdi. Galatasaray altyapısından çıkan 25 yaşındaki stoperin, şu anda Hoffenheim'da forma giymesi ve "yerli/altyapı" avantajı nedeniyle listenin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor.
ZAMANLAMA NET DEĞİL
Ozan Kabak için hamlenin devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı yapılacağı netleşmiş değil. Oyuncunun ağır sakatlık sonrası form durumunun yakından takip edildiği, performansına göre yaz döneminde de transferin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
SÖZLEŞME DETAYI
Haberde yer alan bilgilere göre Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un "acil stoper takviyesi" talep etmesi durumunda, transferin ocak ayında sonuçlanmasının da ihtimaller arasında olduğu aktarılıyor.
GALATASARAY'DA SACHA BOEY SÜRPRİZİ: YENİ GÖRÜŞME YOLDA
Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli bir yer tutan eski yıldızı Sacha Boey ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Fransız sağ bek için yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY BOEY İÇİN YENİDEN DEVREDE
Ara transfer döneminde doğrudan ilk 11'de forma giyebilecek 2-3 futbolcu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı Sacha Boey için yeniden harekete geçti. Sezon başında transferi konuşulan ancak Bayern Münih'te kalmayı tercih eden Fransız futbolcu, bu kez Alman kulübü tarafından satış listesine konuldu. Boey'in önündeki seçenekleri değerlendirdiği ancak henüz net bir karar vermediği belirtiliyor.
BERKAN KUTLU'DAN DÖNÜŞ BASKISI
Üst üste üç kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve dörtleme yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Avrupa hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı formayı ve kulüp yapısını çok iyi bilen Sacha Boey'i yeniden takıma kazandırmak isteyen yönetim, oyuncuyla doğrudan temas kurmaya hazırlanıyor. Boey'in yakın arkadaşı Berkan Kutlu'nun da sık sık Fransız futbolcuyla görüşerek Galatasaray'a dönmesi yönünde telkinde bulunduğu ifade ediliyor.
CRYSTAL PALACE DEVREYE GİREBİLİR
İngiliz basınına göre Bayern Münih'in 20 milyon euro talep ettiği Sacha Boey transferinde Galatasaray'ın en ciddi rakibi Crystal Palace olacak. İngiliz ekibinin de Fransız sağ bekle yakından ilgilendiği ve transfer yarışını kızıştırabileceği belirtiliyor.
OKAN BURUK'TAN SAVUNMA PLANI
Sacha Boey'in transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray savunma hattındaki planını netleştirmiş durumda. Teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Singo'yu sağ bekten stopere çekerek Davinson Sanchez'in yanında değerlendirmeyi planlıyor. Boey'in ise alışık olduğu sağ bek pozisyonunda görev yapması öngörülüyor. Bu değişiklikle birlikte Singo'nun koşu mesafesinin azalacağı ve sakatlık riskinin de düşeceği ifade ediliyor. Yönetim bu hamleyle savunmada iki sorunu tek transferle çözmeyi hedefliyor.
BAYERN MÜNİH OPSİYONLU KİRALAMAYA SICAK
Galatasaray'dan 35 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için Alman kulübü, 20 milyon euro talep ediyor. Ancak Bayern cephesi, kiralama formülüne de kapıyı kapatmış değil. Alman ekibinin, yapılacak olası kiralama anlaşmasında zorunlu satın alma opsiyonu maddesini şart koştuğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi, Boey'i ikna etmesi halinde bu formülle eski yıldızını yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.
TRANSFERDE GÖZLER BOEY'İN KARARINDA
Sacha Boey'in geleceğiyle ilgili vereceği karar, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki savunma planlamasını doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcudan gelecek yanıta göre transfer hamlelerini şekillendirmeye hazırlanıyor.