Galatasaray'ın 2 eski yıldızı dönüyor! 3 transfer yolda

OSIMHEN TRANSFERİ SONRASI GERİ PLANDA KALDI Victor Osimhen'in kadroya katılmasıyla birlikte hücum hattında ikinci plana düşen Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu durum, yıldız futbolcunun geleceğine dair soru işaretlerini daha da artırdı.

AVRUPA İDDİALARININ ARDINDAN ARJANTİN'DEN FLAŞ HABER Mauro Icardi'nin adı son dönemde başta Milan olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılmıştı. Ancak Arjantin basınında yer alan son haberler, yıldız golcünün rotasını ülkesine çevirdiğini ortaya koydu.

RIVER PLATE İLE TEMAS KURDU Diario UNO'nun haberine göre Mauro Icardi, Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate ile temas kurdu. Haberde, 32 yaşındaki forvetin ülkesine dönmeye istekli olduğu ve Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu öne sürüldü.

TARAFTAR PANKARTINA RAĞMEN AYRILIĞA SICAK Kasımpaşa maçında Galatasaray taraftarlarının "Bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun bir parçası" yazılı pankart açmasına rağmen Icardi'nin ayrılık fikrine sıcak baktığı iddia edildi. Arjantinli yıldızın, River Plate Başkanı Stefano Di Carlo ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi.