Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay Habib-i Neccar Camii'nin aslına uygun olarak restorasyonunu tamamlayarak yeniden ibadete hazır hale getirdi. Binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, on binlercesinin de yaralanıp evsiz kaldığı o karanlık gecede Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanlarını seferber etti. Konya Büyükşehir, depremde büyük oranda yıkılan Anadolu'nun ilk camisi kabul edilen Habib-i Neccar Camisi'nde titizlikle yürüttüğü ihya çalışmalarını tamamlayarak tarihi camiyi yeniden ibadete hazır hale getirdi.

Habibi Neccar Camii



"BU İNŞAATI YAPMAK ANCAK BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKEYE NASİP OLURDU"

Konya'nın ilk andan itibaren Hatay'la bir kardeşlik köprüsü kurduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konyalılar biz ne istemişsek birin yerine adeta iki gönderdiler. Biz de bu koordinasyonu sağladık. Gelinen noktada asrın felaketinden sonra 11 ilimizde devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Hatay da yıkımın en fazla olduğu şehirlerden birisiydi. Bugün kule vinçlerden adeta gökyüzünün görülmediği şantiyelerde günde 550 daire hak sahiplerine imal ediliyor. İnşallah Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'da 455 bininci konutun anahtar teslim törenini ve çeşitli açılışları gerçekleştirecek. Söylemek kolay geliyor ama Avrupa'da birçok ülke büyüklüğündeki bu inşaatı yapmak ancak büyük ve güçlü bir ülkeye nasip olurdu. Ülkemizin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza deprem bölgesindeki faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu işin kahramanlarından birisi de değerli hemşehrimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum 11 ilde de çok müthiş bir çalışma yürüterek bütün şehirleri tekrar ayağa kaldırıyor" diye konuştu.