Murat Ongun'un özel kaleminin evine arama! Klozete gizlenmiş 11 gram uyuşturucu bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki milyarlarca liralık yolsuzluk soruşturması derinleşirken, operasyon kapsamında yeni bir skandal patlak verdi. Murat Ongun’un Özel Kalemi ve Medya AŞ Koordinatörü Nihat Uçan’ın evinde yapılan aramada, tuvalet klozetine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

CHP'li İBB'deki milyarlarca liralık yolsuzluk soruşturmasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sisteminde bir de uyuşturucu skandalı patlak verdi.

Ekrem İmamoğlu ve Nihat Uçan. (Sosyal medya)Ekrem İmamoğlu ve Nihat Uçan. (Sosyal medya)

KLOZETE GİZLENMİŞ 11 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklu Murat Ongun'un Özel Kalemi olarak görev yapan Nihat Uçan'ın ikametinde arama yapıldı. Aramada tuvalet klozetine gizlenmiş 11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Murat Ongun’un Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Nihat Uçan’ın ikametinde bulunanlar.Murat Ongun’un Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Nihat Uçan’ın ikametinde bulunanlar.

Aynı zamanda Uçan'ın evinde 2600 adet 200 TL'lik toplamı 520.000 TL ( Beş yüz yirmi bin TL) eden nakit para ve 2 telefon bulundu.

İBB'ye bağlı Medya AŞ'de genel müdür maaşının 340 bin TL, genel müdür yardımcısı maaşının ise 290 bin TL olduğu ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)İBB'ye bağlı Medya AŞ'de genel müdür maaşının 340 bin TL, genel müdür yardımcısı maaşının ise 290 bin TL olduğu ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)

MEDYA A.Ş.'DE GÖREV YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Murat Uçan'ın yüksek maaşla gündeme gelen İBB iştirak şirketi Medya AŞ'de "koordinatör" kadrosunda görev yaptığı belirlendi.

YANDAŞ KADROLARA ÖDENEN MAAŞLAR DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in aylık brüt maaşı 340 bin TL, Genel Müdür Yardımcısı'nın maaşı ise 290 bin TL olarak kayıtlarda yer aldı.

CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattıCHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı

