Murat Ongun'un özel kaleminin evine arama! Klozete gizlenmiş 11 gram uyuşturucu bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki milyarlarca liralık yolsuzluk soruşturması derinleşirken, operasyon kapsamında yeni bir skandal patlak verdi. Murat Ongun’un Özel Kalemi ve Medya AŞ Koordinatörü Nihat Uçan’ın evinde yapılan aramada, tuvalet klozetine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
CHP'li İBB'deki milyarlarca liralık yolsuzluk soruşturmasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sisteminde bir de uyuşturucu skandalı patlak verdi.
KLOZETE GİZLENMİŞ 11 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU
Yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklu Murat Ongun'un Özel Kalemi olarak görev yapan Nihat Uçan'ın ikametinde arama yapıldı. Aramada tuvalet klozetine gizlenmiş 11 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aynı zamanda Uçan'ın evinde 2600 adet 200 TL'lik toplamı 520.000 TL ( Beş yüz yirmi bin TL) eden nakit para ve 2 telefon bulundu.
MEDYA A.Ş.'DE GÖREV YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Murat Uçan'ın yüksek maaşla gündeme gelen İBB iştirak şirketi Medya AŞ'de "koordinatör" kadrosunda görev yaptığı belirlendi.
YANDAŞ KADROLARA ÖDENEN MAAŞLAR DUDAK UÇUKLATMIŞTI
Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in aylık brüt maaşı 340 bin TL, Genel Müdür Yardımcısı'nın maaşı ise 290 bin TL olarak kayıtlarda yer aldı.