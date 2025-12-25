Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları sebebiyle 'şüpheli' olarak ifadesi ve kan testi alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı İş İnsanı Sadettin Saran testinin pozitif çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Sadettin Saran hakkında başlatılan soruşturma sonrası 20 Aralık gecesi yurt dışından döndü (DHA)

Dün (24 Aralık) Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora göre, Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Saran'ın test sonucu

KAN, İDRAR VE TIRNAK NEGATİF

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Sadettin Saran'ın test sonucu pozitif çıktı

METABOLİT DEĞERİ DE POZİTİF

Saran'ın saçından alınan örnekle kokain değerinin pozitif çıkmasının ardından "metabolit" (Benzoilekgonin) değerinin de pozitif olduğu öğrenildi.

METABOLİT DEĞERİNİN POZİTİF ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR? Benzoilekgonin metabolitinin pozitif çıkması, kişide kokain kullanımı olduğunu gösterir; çünkü benzoilekgonin, kokainin vücutta parçalanmasıyla oluşan ve idrar gibi biyolojik örneklerde kullanımdan sonra günlerce tespit edilebilen bir metabolittir. Bu sonuç, maddenin doğrudan değil metaboliti üzerinden saptandığını, dolayısıyla önceki bir zaman diliminde kokain alındığını ortaya koyar.

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA: SÖZ KONUSU MADDEYİ YAKINDAN GÖRMÜŞLÜĞÜM DAHİ BULUNMAMAKTADIR

Test sonucu pozitif çıkan Sadettin Saran kokain kullanmadığını savunarak tekrar test vermek istediğini belirtti.

Saran yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.

Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.

Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır."