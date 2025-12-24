Kuruluş Orhan'da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça'yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı

Flavius, kılıcını Orhan Bey'e doğrultarak, "Baban babamı, sen de kardeşimi öldürdün. Doğduğum, büyüdüğüm şehir Bursa'ya el uzattın. Şimdi bedelini ödeyeceksin" sözleriyle hesap sordu. Orhan Bey ise içinde bulunduğu zor duruma rağmen dik duruşunu bozmadan, "Ömrünce diken üstünde yaşayacaksın Flavius. Ardımda bıraktığım binlerce Türk erinden biri elbet bir gün intikamımı alacaktır" diyerek meydan okudu.

Kuruluş Orhan'da Orhan Bey kurulan tuzağa büyük bir oyunla cevap verdi

Ancak Orhan Bey'in kurduğu oyunla bir anda başlayan alpların ok yağmuru, sahnenin seyrini bir anda değiştirdi. Flavius'un sendelemesiyle birlikte Orhan Bey, yakaladığı fırsatı değerlendirerek tuzaktan kurtuldu.