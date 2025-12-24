PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan'da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça'yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde ihanet, pusu ve büyük hesaplaşma ekrana kilitledi. Flavius’la ölümüne yüzleşen Orhan Bey kurulan tuzağı zekâsıyla bozarken, Asporça’nın hançerli saldırısı geceye damga vurdu.

Flavius, kılıcını Orhan Bey'e doğrultarak, "Baban babamı, sen de kardeşimi öldürdün. Doğduğum, büyüdüğüm şehir Bursa'ya el uzattın. Şimdi bedelini ödeyeceksin" sözleriyle hesap sordu. Orhan Bey ise içinde bulunduğu zor duruma rağmen dik duruşunu bozmadan, "Ömrünce diken üstünde yaşayacaksın Flavius. Ardımda bıraktığım binlerce Türk erinden biri elbet bir gün intikamımı alacaktır" diyerek meydan okudu.

Kuruluş Orhan'da Orhan Bey kurulan tuzağa büyük bir oyunla cevap verdi

Ancak Orhan Bey'in kurduğu oyunla bir anda başlayan alpların ok yağmuru, sahnenin seyrini bir anda değiştirdi. Flavius'un sendelemesiyle birlikte Orhan Bey, yakaladığı fırsatı değerlendirerek tuzaktan kurtuldu.

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde heyecan bu kez İznik yolunda tırmandı. Prenses Asporça, askerleriyle birlikte İznik'e doğru ilerlerken Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin kurduğu tuzakla karşı karşıya kaldı.

Tehlikeyi anında fark eden Prenses Asporça, askerlerine teyakkuz emri verdi. Boyun eğmeyeceğini açıkça ortaya koyan Asporça, "Onlara teslim olmayacağım" diyerek Kutsal Mabed Şövalyeleriyle mücadeleye girdi.

Kuruluş Orhan'da Asporça’yı Mabed Şövalyeleri’nin elinden Orhan Bey kurtardı

ASPORÇA ORHAN BEY'İ SIRTINDAN HANÇERLEDİ

Orhan Bey'in pusu yerine yetişip alplarına verdiği "Prensesi ve Dafne'yi kollayın; geri kalan herkesi öldürün" emriyle birlikte alplar Mabed Şövalyeleri'ni kılıçtan geçirdi. Kaçmaya devam eden Prenses Asporça'nın peşine düşen Orhan Bey, onu yakalamayı başardı. Asporça'nın kendisini hançerlemesine rağmen Orhan Bey, prensesi bir kez daha kurtararak sahneye damgasını vurdu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de sosyal medyada gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Kuruluş Orhan'da nefes kesen hesaplaşma! Orhan Bey Prenses Asporça'yı Mabed Şövalyelerin elinden kurtardı
